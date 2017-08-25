(Görüntülü Haber) Yemin eden askerler ailelerine koştu

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 368\'inci kısa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden askerler, ardından ailelerine koşup hasret giderdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı\'nda 368\'inci kısa dönem askerler temel eğitimlerini tamamladı. Aldıkları eğitim sonunda İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde ailelerinde katıldığı törenle Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin ettiler. Ardından askeri marş söyleyerek ailelerin önünden geçen askerler, yemin töreninin bitmesi ile birlikte alanda bekleyen ailelerine koşup hasret giderdi. Askerlerin aileleri ile kavuşma anlarında duygusal dakikalar yaşandı. Yemin törenine Tekirdağ Vali yardımcısı Lütfüllah Gürsoy, Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, İl Jandarma Komutanı Erdal Eren ile asker aileleri katıldı.