(Görüntülü Haber) Yemen'e saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Saleh Maglam / San\'a, 24 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen saldırısında dört kişi hayatını kaybetti. Yemen\'in başkenti San\'a yakınlarındaki Arhab bölgesinde Hutiler ve Yemenli kabile üyelerinin arasında çıkan çatışma esnasında gerçekleşen hava saldırısı sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yemen\'de devam eden savaşın 1000\'inci gününde Yemen\'li kabile üyeleri ülkedeki bir diğer grup olan Hutilerle çatışmaya başladı. Çatışma esnasında Suudi Arabistan önderliğinde kurulan uluslararası koalisyona ait bir savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıda dört kişi hayatını kaybederken yaklaşık 20 kişi yaralandı.