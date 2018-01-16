(Görüntülü Haber) Yemek için çaldıklarını söyledikleri balları marketlere satmışlar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, bal dağıtımı yapan minibüsten 50 kilogram bal çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde balları yemek için çaldıklarını söyledi, ancak balların marketlere satıldığı ortaya çıktı. Bolu\'da marketlere toptan bal satışı yapan bir kişi, minibüsünü Gölyüzü Mahallesi\'nde park ederek aracından uzaklaştı. Bal satıcısı, geri gelip aracını kontrol ettiğinde bal peteklerinde eksilme olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kimliklerini tespit etti. Evlerinde yakalanan O.B. ve B.B. balları yemek için çaldıklarını söyledi. Ancak çalınan balların marketlere satıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.