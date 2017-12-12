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(Görüntülü Haber) Yemek için 2 kilometre yürüyen öğrencilerin sorunu çözüldü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde her gün yemek için 2 kilometre yürümek zorunda kalan Fen Lisesi öğrencilerinin sorunu çözüldü

12 Aralık 2017 19:40

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde her gün yemek için 2 kilometre yürümek zorunda kalan Fen Lisesi öğrencilerinin sorunu çözüldü. Okul kampüsü içerisindeki bir başka bina, yemekhane haline getirildi ve öğrenciler burada yemek yemeye başladı.

Ergani ilçesinde 1949 yılında köy enstitüsü olarak kurulan ve öğretmen okulu olarak da bilinen, şimdiki adıyla Ergani Fen Lisesi öğrencilenin pansiyon ve yemekhanelerinin, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 1.5 önce yıktırılmasının ardından mağdur olan 180 öğrenci, öğlen yemeği için her gün gidiş-geliş olarak 2 kilometre yürümek zorunda kalmıştı. Öğrencilerin Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda kalan öğrenciler, kendi okullarında eğitim görmelerine rağmen öğlen yemeği için yeniden imam hatip lisesi yemekhanesine gitmek zorunda kalmıştı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi bu durumdan şikayetçi olan öğrencilerle ilgili yapılan haberin ardından, Ergani Fen Lisesi idarecileri, okul içerisindeki bir binayı yemekhaneye dönüştürdü.

Okul Başkanı Hakan Kılıç, haberin yayınlanmasının ardından okul idarecilerinin okul kampüsü içerisindeki bir binayı yemekhaneye dönüştürdüklerini belirterek, \"Pansiyonumuz ve yemekhanemiz 1.5 ay önce yıktırıldı. Bu yüzden şu an Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda kalıyoruz. Sabah kalkıp okula geliyoruz. Öğlen yemeği için de her gün gidiş-geliş olarak yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalmıştık. Ama idarecilerimiz çok iyi öğrencileri dinliyorlar, sorunlarımızla da ilgileniyorlar. Okul içerisindeki bir binanyı yemekhaneye çevirdiler. Şimdi eğitim gördüğümüz bina ile 20 metre mesafedeki bir binada yemek yiyoruz. Mesafe çok kısaldı. İdarecilerimize de teşekkür ediyoruz\" dedi.

Okul Başkan Yardımcısı Siyabend Boral da, yaklaşan kış mevsimi öncesi yemekhane sorununa çözüm bulan idarecilere teşekkür ederek, \"Ergani\'de kış mevsimi zorlu geçiyor. Şartları nedeniyle soğuklar başlamadan böyle bir çözüm bulunması öğrenciler açısından iyi oldu. Ama hala eksiklerimiz var. Kendi pansiyonumuz yıkıldığı için Mola Gurani İmam Hatip Lisesi\'ne ait pansiyonda mecburen kalıyoruz. Bu da çok zor tabiki. Pansiyonumuzun ve yemekhanemizin bir an önce yeniden yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

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