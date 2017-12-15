(Görüntülü Haber) Yemek firması: 493 öğrencinin yemekten zehirlendikleri iddiasını kabul etmiyoruz

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'nde 493 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelik olmasının ardından, okula yemek veren firmanın yetkilileri açıklama yaptı. İddaları kabul etmediklerini belirten firma yetkilisi Resul Doğan, \"Üniversite öğrencileri yemek firmasının hazırladığı yemekten zehirlendiler, iddiasını kabul etmiyoruz. Aynı yemek o gün 3 bin 150 kişiye de dağıtıldı. Biz kendimizden ve analiz sonuçlarımızın normal çıkacağından eminiz\" dedi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 493 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırmaya başladı. Komisyonca alınan kararla, firmanın okulla ilişiği geçici olarak kesildi. Yemek firmasının Rize yetkilisi ve proje sorumlusu Resul Doğan, Türkiye\'nin birçok ilinde hizmet verdiklerini belirterek, \"Biz aynı yemeği üniversitenin 12 bölgesine veriyoruz. Bu bölgelerin sadece merkez kampüsünde mi gıda zehirlenmesi oldu? Biz o gün kampüste 594 kişiye yemek verdik. Bu rakamın 200\'ü akşam yenilen yemek. Saat 17 ila 19 saatleri arasında sadece 200 kişi yemek yedi. Bu 200 kişi yemekten zehirledi diyelim ama sayı 493 kişi. Biz bunu anlayamadık. Üretim ve taşımalı Türkiye\'nin birçok ilinde yemek işi yapıyoruz. Şu ana kadar böyle bir olay başımıza gelmedi. Biz bu olanlardan sonra şaşkın durumdayız. Fabrikamız her türlü denetlemeye açık. Bu çıkan yemekten biz de yiyoruz\" dedi. \'KENDİMİZDEN EMİNİZ\' Bundan sonraki süreçte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden çıkacak kararı beklediklerini aktaran Doğan, şunları söyledi: \"Biz kendimizden eminiz. Analiz sonuçlarımızın normal çıkacağından eminiz. Yaptığımız yemekten kullandığımız malzemeden de eminiz. Karakolda ifademde de bahsettim; onlar da gidip baktılar ve numuneler aldılar. Rize\'de ilk defa böyle bir yemek üretim tesisi gördüklerini söylediler, onlar da şaşırdı. 3 bin 150 kişiye dağıtılan yemekten dolayı 50 kişi hastaneye gidiyor sonrasında mesajlarla öğrenciler hastaneye çağrılıyor ve iş bize patlıyor.\" \'TİTİZ VE DİSPLİNLİ DAVRANIYORUZ\' Gerekli hijyen ve iş güvenliği şartlarına uygun şekilde yemek üretimi yaptıklarını kaydeden firmanın Gıda Mühendisi Güneş Engin ise şöyle dedi: \"Gerekli denetimleriz ilgili kurumlar tarafından periyodik düzende yapılmaktadır. Prosedüre uymayan bir uygulamamız yok. Günde 3 bin 500\'e kişiye yakın yemek üretiyoruz. Yemeklerimizi üretirken en başta referans aldığımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi\'ne yemek vermekten ötürü daha da titiz ve disiplinli davranıyoruz. Mutfağımız çok yeni ve modern bir mutfak. Bütün malzemelerimiz faturalı ve kaliteli ürünler. Verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim ve firmamız için çok önemlidir.\" ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR Öte yandan, 493 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırıyor. Komisyon aldığı kararla yemek firması ile geçici olarak ilişiği kesti. Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuvar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek.