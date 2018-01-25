(Görüntülü Haber) Yelkencinin otomobilinde kundaklama şüphesi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, tanınmış yelken sporcusu ve otel işletmecisi Ercan Özden\'in evinin önüne park ettiği otomobili, kısa süre sonra alev alev yandı. Hemen arkasındaki bir otomobilin de yakıt deposu kapağının zorlandığı belirlendi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma başlatan polis, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu bildirdi. \'Zagun\' isimli yelkenli teknesi ile katıldığı yarışlarla tanınan turizmici Ercan Özden, dün saat 20.30 sıralarında, iki hafta önce taşındığı Bitez Mahallesi, Tuskon Evleri Sitesi\'ndeki evinin önüne otomobilini park etti. Özden, yaklaşık 10 dakika sonra pencereden dışarı baktığında 48 AAT 73 plakalı otomobilinin yandığını görünce şoke oldu. Aracın yanına gidip, alevlere kendi çabaları ile müdahale etmeye çalışan Özden, bir yandan da durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, yakındaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Özden\'in otomobilinin hemen arkasında bulunan komşusuna ait bir otomobilin de yakıt deposu kapağının açılmak için zorlandığı tespit edildi. Polis, kunduklama şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobili kullanılmaz hale gelen Ercan Özden, \"Herhangi bir düşmanım yok. Kim, neden böyle bir şey yapar bilemiyorum. Komşumun otomobilinin de yakıt deposu kapağının zorlanması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor\" dedi. Otomobildeki yangın çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.