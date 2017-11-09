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(Görüntülü Haber) Yelkenciler ödüllerini aldı

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda, dereceye giren yelkenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı

09 Kasım 2017 12:45

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nda, dereceye giren yelkenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Göcek Mahallesi\'nde Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından organize edilen, 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nın ilk iki gününde gerçekleştirilen 4 yarışta, klasmanlarında birinci olan ekiplere ödülleri verildi. D-Marin Göcek Marina etkinlik alanında gerçekleştirilen törende yelkenciler Power FM\'in müzikleri eşliğinde bir araya geldi. 

IRC kategorisindeki 7 grupta mücadele eden yelkencilere verilen dünya şeklindeki seramik ödüller de beğeni topladı. 12 ülkeden 500\'ü aşkın yelkencinin katılımıyla gerçekleşen yarışların ara ödül töreninde renkli görüntüler de oluştu. Ödül almak için sahneye çıkan ekiplerden bazıları özel pankartlarla çıktı. Awarennes teknesi ile yarışan Levent Baktır ve ekibinin, \"Atam İzindeyiz\" ve \"Be your master\" yazılı pankart açması yelkencilerden alkış aldı. 

 

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