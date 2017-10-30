(Görüntülü Haber) Yelkenciler Cumhuriyet coşkusunu denizde yaşadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)





Bursalı denizciler önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı mavi sular üzerinde coşkuyla kutladı. Ardından da Eker-Bursa Yelken Kulübü Trofesi Cumhuriyet Kupası\'nın yarışlarında kıyasıya mücadele etti.



Bursalı denizciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın coşkusunu mavi sular üzerinde yaşadı. Eker-BYK Trofesi Cumhuriyet Kupası\'nın ikinci yarışları öncesinde Mudanya ilçesinde yer alan Trilye beldesindeki sahilden hareketlenen bayraklarla donatılmış 33 tekne, yoğun yağmur altında Mudanya sahiline geçti. Kıyılara bayrak gösteren tekneler, ardından Mudanya Mütareke Binası\'nın önüne gelirken, gruba daha sonra katılan diğer tekneler de eşlik etti. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından denizciler, Mudanya Kaymakamlığı\'nın açıklarında yaktıkları meşalelerle kutlama gerçekleştirdi. Mavi sular üzerinde görsel bir şölen oluşturan denizciler ardıdan Trilye\'ye dönerek yarış hazırlıklarına başladı.



YARIŞLAR NEFES KESTİ



Kutlamalarının ardından EKER sponsorluğunda gerçekleşen Eker-Bursa Yelken Kulübü Trofesi Cumhuriyet Kupası\'nın ikinci yarışları ise nefes kesti. Öğleden sonra rüzgar gücünün de artmasıyla denizciler önemli bir mücadele gösterdi. IRC-Gezi\'de Mavi Atlas , IRC-I\'de Eker Yayık Ayran, IRC-III\'de Pranha Ladys Team ve Destek\'te ise Halil Ersöz\'ün sahibi olduğu Ceketci teknesi birinciliklere ulaştı.



Öte yandan kutlamalara ilişkin görüşlerini paylaşan Bursa Yelken Kulübü Başkanı Sürel Solakozlu, hava koşullarının kötü olmasına karşın katılımın yüksekliğinden ötürü mutluluk duyduğunu dile getirerek, \"Bu onurlu günümüzü denizde kutlamak, tüm denizciler için birer gurur kaynağı\" dedi.