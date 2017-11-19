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(Görüntülü Haber) Yedigöller'de sonbahar yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

19 Kasım 2017 16:55

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller\'in içindeki park alanları, tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl\'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli park, hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller\'e gelenler, milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken, zaman zaman tartışmalar da oldu. Milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti. Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre basarken, bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller\'deki çadır kamp alanları ise tamamen doldu.

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