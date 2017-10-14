(Görüntülü Haber) Yedigöller sonbaharın renklerine bürünmeye başladı 2- (Havadan Görüntüler)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) HER yıl özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bin 636 hektar büyüklüğündeki Bolu, Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Parkın bu sonbaharda binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Türkiye\'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Bugünlerde sararmaya başlayan yapraklarıyla sonbahara merhaba diyen milli park, görsel şölen için önümüzdeki günlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Çadır ve karavanlarıyla milli parkın içinde kalan ziyaretçiler sonbahar günlerini üzerlerini nilüfer çiçeklerinin kapladığı göl kıyılarında yürüyüşler yaparak değerlendiriyor. Bölgede bulunan Kızıağaç, kayın, meşe, ıhlamur, çam gibi bir çok ağaç türü göller çevresinde sonbaharın gelmesiyle görsel şölen sunuyor.

YEDİGÖLLER 52 YILDIR MİLLİ PARK

Bin 636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında milli park olarak koruma altına alındı. Havza kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşan yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli Park içindeki göller Büyükgöl, İncegöl, Küçükgöl, Seringöl, Sazlıgöl, Deringöl ve Nazlıgöldür. Bu göller 100 metre yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde yer alıyor.