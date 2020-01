(Görüntülü Haber) Yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç çürüyor

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen bin 500\'ü motosiklet yaklaşık 2 bin araç, hurdaya döndü. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Mahmut Demirkan, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı anımsatarak, Bu araçlar hurda olarak satılsın, devlet bir kısmını kendine alsın. Şu an askeri harekat var. Devlet olarak bir sürü gider var dedi. Keşan\'da, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı\'na çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, bir çok araç ise çürümeye terk ediliyor. 13 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yediemin otoparkında bin 500\'ü motosiklet yaklaşık 2 bin aracın olduğunu belirterek, Bir araç trafiğe çıktığı zaman bütün belgeleri olmak zorunda. Kaza, yakalama, haciz ve kaçakçılık gibi nedenlerden dolayı araçlar buraya çekiliyor. Özellikle trafik kazaları nedeniyle getirilen araçların sahipleri \'araç zaten hurda olmuş, neden koşturacağız onunla\' diyerek, araçlarını almıyor. İşletmemiz 2005 yılında kuruldu. 2005\'ten bu yana kadar alınmayan 150 araç var. Bu araçlar ilk geldikleri gibi durmuyorlar. Başka bir yere çekmek istediğimizde iplik gibi kopuyorlar diye konuştu. HURDA OLARAK SATILSIN, DEVLET BİR KISMINI KENDİNE ALSIN Geri alınmayan ve hurdaya çıkan araçların satılarak ekonomiye kazandırılmasını istediklerini ifade eden ve Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı anımsatan Demirkan, şunları söyledi Bu araçlar hurda olarak satılsın, devlet bir kısmını kendine alsın. Şu an askeri harekat var. Devlet olarak bir sürü gider var. Kalanı bize versinler. Yeter ki bizi bu dertten kurtarsınlar. Ayrıca banka hacizli araçlar var. Banka bu aracı yakalatıyor ama gelip arkasında durmuyor. İnsanların araçları burada duruyor ama borçları devam ediyor. Devletin buna bir önlem alması gerekir KURTARICININ BİLE DÖNMEYE YERİ KALMADI Mahmut Demirkan, araçların milli servet olduğunu belirterek, Otoparkta bin 500\'e yakın motosiklet var. Bu motorların çoğu çalıntı. Motor ve şase numaraları kazınarak silinmiş vaziyette yakalanıyorlar. Sahibi bulunsa dahi ispatlama şansı yok. Bu motosikletlerin de satılarak, ekonomiye kazandırılması lazım. Otoparkımız yaklaşık 7 dönüm yani 800 metrekare. Artık kurtarıcının bile dönmeye yeri kalmadı. Yarın gelecek araçları biz nasıl alacağız Bu Türkiye\'nin kanayan yarası. Her yerde aynı dertle karşı karşıyayız dedi. Demirkan, motosikletlerden 10 lira, otomobillerden 15 lira, kamyonlardan 18 lira, TIR\'lardan ise 20 lira günlük park ücreti alındığını söyledi.