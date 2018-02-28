T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaylada mahsur kalan 8 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası'na su arızasını gidermek için çıkan 8 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı

28 Şubat 2018 22:48

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası\'na su arızasını gidermek için çıkan 8 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Bitkin düşen ve üşüyen köylüler AFAD, UMKE, jandarma ve korucular tarafından 3 saat süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı. 

Olay bugün öğle saatlerinde Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası\'nda meydana geldi. Su arızasını gidermek için yaylaya çıkan 8 kişi, bir süre ilerledikten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle üşümeye başladı. Dağlık alanda bitkin düşen köylüler, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri durumu AFAD, UMKE ve jandarmaya bildirdi. AFAD, UMKE, jandarma ve korucular paletli araçlarla bölgeye gitti. Dağlık arazide bir süre yaya ilerleyen ekipler, köylüleri bitkin halde buldu. 8 kişi yaklaşık 3 saat sonra mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin sağlık durumumun diğerlerine göre daha ciddi olduğu öğrenildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARS SelimDarboğaz YaylasıBitkinAFAD UMKESelimDağlıkSağlıkAFADUMKE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24