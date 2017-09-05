(Görüntülü Haber) Yaylada düşünce yaralandı, askeri helikopterle kurtarıldı

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA) - RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki Kaçkar Yaylası\'nda yürüyüşe çıkan 54 yaşındaki Osman Akgöz, kayalıklardan düşünce ağır yaralandı. Akgöz, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle gece yarısı alınarak hastaneye ulaştırıldı. Çamlıhemşin İlçesi\'nde Osman Akgöz akrabası Vahit Akgöz ile birlikte dün sabah Tar Deresi güzergahında yürüyüşe çıktı. Öğle saatlerinde Kaçkar Yaylası Mevkii\'ne ulaşan iki kişiden Osman Akgöz dengesini yitirince kayalıklardan uçuruma düştü. Yaralanan Akgöz için telefonun kapsama alanına giren bir bölgeye ulaşan Vahit Akgöz durumu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü\'ne ileterek yardım istendi. Bölgeye sevk edilen AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma 5 saatlik yürüyüş ardından yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Akgöz\'ün yaraları nedeniyle sedye ile taşınmasının riskli olacağını göz önüne alınarak AFAD İl Müdürü Şakir Kurk\'a bilgi verildi. GECE YARISI OPERASYON YAPILDI AFAD Başkanlığı ile görüşen yetkililer Genelkurmay Başkanlığı\'ndan askeri helikopter istedi. Malatya\'daki 2\'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği\'nden hareket eden gece görüş cihazları bulunan helikopter saat 01.30 sıralarında ulaştığı bölgeden yaralıyı aldı. Rize Limanı\'na inen askeri helikopterden sedye ile alınan Osman Akgöz, askerler tarafından alanda hazır bekletilen ambulansa taşındı. Akgöz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. AFAD İl Müdürü Şakir Kurk, uçurumdan düşerek yaralanan Osman Akgöz\'e ekiplerin 5 saatlik yürüyüşle ulaştığını, sedye ile taşınmasının riskli olacağı göz önüne alınarak gece görüşlü askeri helikopterle kurtarıldığını söyledi. Kurk, \"Devletimiz, gece- gündüz demeden vatandaşının yanındadır. Devletimizin gücü daim olsun\" dedi.