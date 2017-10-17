(Görüntülü Haber) Yaya geçidine otomobilini park eden kadına ilginç tepki

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İZMİR\'in Balçova İlçesi\'nde, otomobilini yaya geçidine park eden kadın sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı vatandaşları ise otomobilin üzerine \'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım\' yazısı yapıştırdı. İnönü Caddesi Üçkuyular Meydanı\'nda bir kadın sürücü otomobilini yaya geçidine park ederek, aracının başından ayrıldı. Uzun süre gelmeyen kadın sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Otomobilin üzerine \'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım\', \'Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı\' yazıları yapıştırıldı. Bu sırada otomobilin yanına gelen kadın sürücü yazıları görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, sürücüye tepki gösterdi. Yaşlı kadın, Benim evimde hasta var, buraya hangi hakla arabanı koyarsın, burası yaya geçidi diye konuştu. Çevresindekilerden özür dileyen kadın sürücüye tepkiler dinmedi. Hatasını anlayan kadın sürücü otomobiline binerek caddeden uzaklaştı.