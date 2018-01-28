(Görüntülü Haber) Yavru sincap ile tavşana aynı odada bakıyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkezdeki evinde, aynı odada beslediği yavru sincap ile tavşanın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden inşaat işçisi Ali Yıldırım (25), sosyal medya üzerinden paylaştı. Sincap ve tavşanın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede beğeni toplarken, görüntüleri izleyen bazı kişiler, Yıldırım\'a ulaşarak, hayvanları satın almak istedi.



Eruh\'a bağlı Bağgöze köyünde yaşayan babasının yanına giden Ali Yıldırım, soğuk ve kar yağışlı günde, donmak üzere bulduğu yavru sincabı eve getirdi. Sobanın kenarında ısıttığı yavru sincabı doğaya tekrar bırakmak isteyen Yıldırım, hayvanın dondurucu soğukta dışarıda yaşayamayacağına karar verdi. Köydeki evde besledikleri yavru tavşan ile sincabı Siirt merkezde oturduğu eve getiren Yıldırım, sincabı özel olarak hazırladığı kafese koydu. Yavru sincap ile tavşanı aynı odada besleyen Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla hayvanların görüntüsünü çekerek, sosyal medya üzerinden paylaştı. Yavru hayvanların görüntüleri, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek, beğenildi. Görüntüleri izleyen bazı kişiler ise Yıldırım\'a ulaşarak, tavşan ile sincabı satın almak istedi.



\'İKİSİNİ DE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM\'



​Kent merkezinde, öğrenci kardeşleriyle birlikte yaşayan ve inşaatlarda günlük işlerde çalışan Ali Yıldırım, \"Yaklaşık 2 hafta önce, hafta sonu, kardeşlerimle birlikte köyümüze gittik. Köyde gezerken, dondurucu soğukların olduğu karlı bir günde, donmak üzere ve hareketsiz olan yavru bir sincap gördüm. Köydeki evimizde beslediğimiz tavşanlardan birinin yavrusunu da alarak sincap ile birlikte Siirt\'te kaldığımız eve getirdim. Sincap için özel bir kafes yapmıştım. Önceleri kafeste besledim sincabı. Sonra küçük bir odada tavşanla birlikte beslemeye başladım. Sincap ile tavşanın çok iyi anlaştığını fark ettim. Cep telefonu ile çektiğim görüntüler sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede büyük beğeni topladı. Hatta videoyu izleyen birçok kişi bana ulaşarak, satın almak istedi. Ben ikisine de çok alıştım ve çok sevdim ikisini de satmayı düşünmediğimi söyledim\" diye konuştu.