(Görüntülü Haber) Yavru köpeğin yuttuğu top, ameliyatla çıkartıldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 3 aylık Rottweiler cinsi \'Şila\' isimli köpeğin oyun oynarken yuttuğu top, yaklaşık 1 saatlik ameliyatla çıkartıldı. Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi\'nde yaşayan İlksen Alamur, evinde baktığı 3 aylık Rottweiler cinsi Şila isimni verdiği dişi köpeğin yemek yemediğini ve tuvaletini yapamadığını fark edip, veterinere götürdü. Yapılan muayenede, Şila\'nın midesinde 3 santimetre çapında plastik top olduğu belirlendi. Yavru köpeğin yuttuğu top, veteriner hekim Yener Eker tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 1 saatlik başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Veteriner kliniğinde 3 gün müşahede altında tutulan \'Şila\' sağlığına kavuşarak, sahibine teslim edildi. Veteriner hekim Yener Eker, Şila\'nın kliniğe iştahsızlık ve tuvaletini yapamadığı şikayetiyle getirildiğini belirterek, \"Sahibinden de bilgi alarak, top yutmuş olabileceğini düşündük. Yaptığımız muayenede top yuttuğunu tespit ettik. Acilen ameliyata aldık ve midesinden 3 santimetre çapında bir oyun topu çıkardık. Sağlığına kavuştu ve taburcu ettik. Yavru köpeklerin yutabilecekleri boyuttaki şeylerle oynaması doğru değil. Dişleri kaşınıyor, ısırmaya çalışıyorlar ve ısırırken de yutabiliyorlar. Sivriyse bağırsaklarda yırtılmalara yol açabiliyor. Sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor\" dedi. \'SAĞLIĞI YERİNDE\' İlksen Alamur ise eşinin bahçeye saldığı Şila\'nın çocuklarla oynarken topu yuttuğunu ifade ederek, \"2-3 gün tuvaletini yapamadı, yemek yemedi. Ben de veteriner kliniğine götürdüm. Röntgen çektiler ama, plastik olduğu için top görünmedi. Muayeneden sonra ameliyata aldılar. Topu çıkardılar. Şu anda iyi, sağlığı yerinde. Evimize getirdik ve besliyoruz\" diye konuştu. Sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez bahçeye çıkartılan Şila ise çocuklarla birlikte oynadı.