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(Görüntülü Haber) Yavru köpeğin ölümüne neden olan tekmeler, cep telefonu kamerasında

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Çiftlik Köyü'nün Türkmen Mezrası'nda, 70 yaşındaki Osman Başak'ın yavru köpeğe yaptığı işkence, cep telefonu kamerasına yansıdı

09 Ekim 2017 14:53

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ne bağlı Çiftlik Köyü\'nün Türkmen Mezrası\'nda, 70 yaşındaki Osman Başak\'ın yavru köpeğe yaptığı işkence, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından firari Başak hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. Olay, Doğubayazıt’a 13 kilometre uzaklıktaki Türkmen Mezrası\'nda meydana geldi. Çiftlik Köyü\'nde yaşayan Başak’ın cep telefonu kamerasına da yansıyan yavru köpeğe işkence görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntünün internete düşmesinin ardından hayvanseverler, olaya büyük tepki gösterdi. Savcılık, görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, bazı kişilerin ifadesine başvururken, köpeği öldürdüğü iddia edilen Başak\'ın firari olduğu belirtildi. İfadesi alınmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan Başak’la ilgili soruşturma devam ederken, Bitlis\'teki hayvan hakları temsilcileri de olayın yaşandığı köye gitti. HAYTAP\'TAN TEPKİ: ADALETİN KARŞISINA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ İşkenceye maruz kalan yavru köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşayan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Dr. Damla Şahin, olayla ilgili şunları söyledi: \"Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen bu olay, hemen okulun bahçe duvarının yanında yapılmış. O yavru köpeği acımazsızca tekmeleyen, maalesef güçleri yettiği zaman kadın, çocuk ve yaşlılara da aynısını yapabiliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran, insanların vicdanlarını sızlatan görüntüler şu anda bulunduğumuz yerde yaşanmış. Köyde yaptığımız araştırma sonucu olayın yaklaşık 1 ay önce olduğu ve köpeğin aynı gün öldüğü sonucuna ulaştık. Hepimiz çok üzüldük, inanılmaz bir kaygı yaşadık. Burada yaşayan çocuklar adına da kaygılandık. Umarım bir daha ne bu köyde ne de başka bir yerde böyle şeyler yaşanmaz. Osman Başak\'ın da bir an evvel yakalanıp adaletin karşısına çıkarılmasını istiyoruz.\" Öte yandan Osman Başak\'ın eşi ve bazı köylüler, Hayvan Hakları Federasyonu görevlileri ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

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