(Görüntülü Haber) Yavru kanguruya biyologdan anne şefkati

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde geçirdiği kronik rahatsızlık sonucu 40 gün önce ölen Valabi cinsi kangurunun kesesinde bulunan yavru kanguruya hayvanat bahçesinde biyolog olarak görev yapan 22 yaşındaki Pınar Çağtaş bakıyor. 7 aylık olan \'Pinky\' isimli yavru kanguruya hazırlanan özel kesede bakılıyor. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı\'nda görevli biyolog Pınar Çağtaş annesi ölen yavru kangurunun bakımını üstlendi. Pınar Çağtaş yaklaşık 40 gün önce annesi kronik rahatsızlık nedeniyle ölen kangurunun kesesinde bulunan yavru kanguru ile yakından ilgileniyor. Anneyi kaybettiğinde yavru kangurunun 6 aylık olduğunu söyleyen Pınar Çağtaş, \"40 gün önce bir valabi yavrumuza kavuştuk. Annesi şu anda aramızda değil, öldü. Kronik bir rahatsızlığı vardı. Uzun tedaviler sonucunda sağlığına kavuşmuştu ama gebelik sürecinde yeniden nüksetti. Hamile olduğu için de bebek yüzünden yeterli doz ilaçları kullanamadığımız için anneyi kaybettik. Anneyi kaybettiğimizde valabi 6 aylıktı. Hala annenin kesesinde olması gerekiyordu ve sadece anne sütüyle beslenmesi gerekiyordu. Türkiye\'de de bunun bir emsali olmadığı için uygun bir mama içeriği araştırmalarımız sonucunda bulamadık. O nedenle kolları sıvadık ve işe öncelikle onun anne kesesi gibi hissedeceği ortam hazırladık. Uygun bir ortamı hazırladıktan sonra uygun bir mama içeriği hazırlamayı araştırdık. Bunun sonucunda onun gelişimini destekleyecek ve anne sütüne en yakın içeriği özel bir mama karışımıyla sağladık. Kilo ve boy kontrolünü düzenli yaptığımızda mamanın gayet başarılı olduğunu gördük. Şu anda Pinky çok sağlıklı ve 7 aylık. 40 gündür birlikteyiz\" dedi. Yaptıkları keseden istediği zaman yavru kangurunun çıktığını söyleyen Pınar Çağtaş konuşmasını söyle sürdürdü: \"Biz onunla birlikteyiz. Keseden istediği zaman çıkıyor, istediği zaman geliyor. Ama kendini hazır hissettiğinde biz de onu destekleyeceğiz ve hep onun yanında olacağız. Şu anda 24 saat benimle birlikte. Gece ve gündüz mamasını ben veriyorum. Pinky ilk bir ay sadece kesedeydi. Çıkmak istemedi. O yüzden günü kesede geçiyordu. Sadece beslenme ve dışkılama rutinlerinde birlikteydik. Çok insan görmesi onu strese sokacaktı. O yüzden insanlardan da uzak sadece beni görmesini sağladık. Stresten uzak bir ay geçirdi. Bir ayın sonunda artık kendi isteği ile ara sıra keseden çıkmaya başladı. Şu anda günün belli saatlerinde dışarıya çıkarıyoruz. Ama hep yanındayım. Kese hep hazır. Kesesine dönmek istediği zaman hemen gelip kesesine giriyor. Günü bu şekilde geçiyor. En az 2 ay daha kesede olması gerekiyor. 2 ayın sonunda katı sebze ve meyveye geçtiği zaman anne sütüne devam edeceğiz. Ama 2 ayın sonunda artık keseye girmemesini bekliyoruz. Tabi bu biraz da onun gelişimi ve psikolojik sağlığı ile ilgili bir durum. Bu süre 3 ay da olabilir 4 ay da olabilir. Bizim için hiçbir sıkıntı yok şu anda\" Kızıl dev kangurular ile valabi kangurularının bir arada yaşadıklarını belirten Pınar Çağtaş, \"İkisi de aynı tür olduğu için bir problem yok. 5 tane valabi kangurumuz vardı. 2 dişi 3 erkekti. Bir tane dişimiz gebe kaldı. Valabilerin gebeliklerinde şöyle bir durum var. 33 gün süren bir gebelik yaşıyorlar. 33 günün sonunda yavru 1 gramdan daha küçük bir ağırlıkta doğuyor ve keseye tırmanıyor. Keseye girdikten sonra burada anne sütüyle beslenerek 9 ay daha kesede gelişimini tamamlıyor. Bu anne valabiyi gebeliğinin altıncı ayındayken hastalığından dolayı kaybettik. Yavru için de kalan 3 ayı daha sağlıklı tamamlaması için biz şu anda ona destek veriyoruz\" diye konuştu.