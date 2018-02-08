(Görüntülü Haber) Yatalak kardeşi ve felçi babası için yardım istiyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan kardeşi Nihat Kılınç (25) ile felçli babası Muhittin Kılınç\'a (72), annesiyle birlikte bakmaya çalıştığını ifade eden Ramazan Kılıç, yetkililerden yardım istedi. Kılınç, babasının tekerlekli sandalyeye, kardeşinin ise kumandalı ayarlanabilir bir yatağa ihtiyacı olduğunu söyledi.



Sanayi Mahallesi\'nde yaşayan Muhittin Kılınç, 20 yaşında felç geçirdi. Fiziksel engelli olarak yaşamını sürdüren Kılınç\'ın oğlu Nihat Kılınç da 9 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yatalak oldu. Nihat Kılınç, 3 aydan beri de solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verirken, annesiyle birlikte kardeşinin bakımını yapan Ramazan Kılınç yetkililerden yardım istedi.



Kardeşiyle sadece cep telefonu mesajıyla anlaşabildiğini söyleyen Ramazan Kılınç, \"9 kardeşiz. 7 kardeşim evlendi. Ben, Nihat, annem ve babam kaldık. Nihat, yürümeyi, okula gitmeyi ve konuşmayı çok istiyor. Her seferinde yazdığı mesajda bu isteklerini dile getiriyor, ama elimden bir şey gelmiyor. Çünkü, ekonomik durumum buna yeterli değil. Babam da 20 yaşında geçirdiği bir hastalık yüzünden felç oldu. Kardeşimin dijital kumandalı ayarlanabilir bir yatak ve babamın da tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Kardeşim ve babam engelli bakım ve maaşı alıyorlardı. Babam ve kardeşimi hastaneye götürmek için 2006 model bir araç aldım. Bu yüzden babam ve kardeşimin engelli maaşı 8 ay önce kesildi. Çok zorlanıyoruz. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.