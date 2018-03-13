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(Görüntülü Haber) Yatağa 28 yıldır mahkum yine de haline şükrediyor

Mehmet YENEN SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde başkalarının yardımıyla yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Mustafa Yıldız, bu zorluğa rağmen haline şükrediyor

13 Mart 2018 12:32

Mehmet YENEN SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde başkalarının yardımıyla yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Mustafa Yıldız, bu zorluğa rağmen haline şükrediyor. Simav\'a bağlı Hisarbey Köyü\'nde yaşayan Mustafa Yıldız, 1990\'da bakkal dükkanı işlettiği sırada bacak ve kalçalarındaki ağrılar için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde ameliyat oldu. Bir daha ayağa kalkamayan Yıldız, yaşamını 28 yıldır başkalarının yardımıyla yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyor. Tahta bir sedyenin üstünde taşınan Yıldız, bazen temiz hava almak için parka götürülüyor kimi zaman da araçla gezdiriliyor. Her şeye rağmen yüzü gülen Yıldız, Halime şükrediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bana emekli maaşı bağladı. Ayrıca bana bakanlara da maaş bağladı. Onların yardımıyla yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Öyle insanlar tanıyorum ki hallerine şükretmiyorlar. Beni görüp ders almaları gerekiyor diye konuştu. 50 kilodan 20 kiloya kadar düştüğünü belirten Mustafa Yıldız, anne ve babasının 12 yıl önce ard arda öldüğünü, yalnız kaldığını belirterek, Kimim kimsem yok. Devletimize başvurdum. Bana bakım karşılığı bakıcılara para verdi. Şimdi hem devletimizin verdiği bakıcı parası hem de 1450 liralık maaşımın bir kısmı karşılığında yaşamımı, 28 yıldır yatağa mahkum bir şekilde sürdürüyorum. Beterin beteri vardır. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı bildiğim halde ben halime şükrediyorum. Görüyorum ki nice sağlıklı insanlar hallerine şükür etmiyorlar. Beni görerek ders alsınlar. Hayatlarını yaşamaya çalışsınlar diye konuştu.

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