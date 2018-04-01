(Görüntülü Haber) Yastık altını ekonomiye kazandıracaklar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - TRIMBOX markasıyla tanınan Yurttaş Holding\'in 9 ayrı sektörde 12\'nci şirketi BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş., Türkiye\'de ilk olan bir finansal model ile yatırımcılara kapılarını açtı. Yastık altı değerleri ekonomiye kazandırmayı hedefleyen proje, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapılan lansmana Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, yönetim kurulu üyeleri, şirket çalışanları ve hissedarlar katıldı. Sunuculuğunu şirketin reklam yüzü de olan Fatoş Seğmen\'in yaptığı lansmanda BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş. tüm detayları ile ele alındı.

\'BİR YILDA 282 HİSSEDARA ULAŞTI\'

\'Birlikte Kalkınıyoruz\' sloganı ile harekete geçirilen projenin temel amacının birlik olarak büyümek olduğuna dikkat çeken Evren Yurttaş yaptığı konuşmada, \"İlk etapta ailemiz, dostlarımız ve birebir bizimle teması olan arkadaşlarımız için kurmuştuk. Şimdi bunu birinci yılında 282 hissedarımızla BİRKAP Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi\'ne dönüştürdük ve inşallah bu süreçte yastık altında yatan, hiç bir işimize yaramayan değerlerle yatırım yapacağız. Bu kredi çekerek, borç olarak yapılan bir yatırım değil. Gerçek anlamda kullanmadığınız ve ekonomiye kazandırılması gereken değerlerle, milli ürünlerin dünyada yer edinebilmesi için çalışıyoruz. Bu hedefe giden tek yol birlik olabilmektir. Çok büyümenin bir başka yolu yoktur\" dedi.

\'DÜNYADA GEÇERLİLİĞİ OLAN BİR SİSTEME TAŞIYORUZ\'

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yurttaş, sadece bir ürün ile marka oluşturup dünyaya duyurmanın oldukça zor olduğunu, başarı için pek çok basamağın aşılması gerektiğine dikkat çekti. Yurttaş, \"Başarı basamaklarının en önemlisi finans alanıdır. Finans alanında da olmamız gerektiğini inandığımız için bugün BİRKAP Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi\'nin lansmanını yapıyoruz. İnşallah bunu 1. sınıf lisans ile bankacılık hizmetlerini veren, kendi kredi kartına sahip, dünyada geçerliliği olan bir sisteme doğru götürüyoruz\" diye konuştu.

\'ZENGİNİ DAHA ZENGİN ETME PROJESİ DEĞİL\'

Projenin yatırım getirileri ve çalışma sistemi hakkında da bilgiler veren Yurttaş açıklamasında, \"Teknolojik işler karlılık anlamında da oldukça avantajlı işlerdir. Ayrıca hisse tarafı da üretim tarafı da bize ait olduğu için hisselerin taban fiyatlarında da belirlemeler yaptık. Örneğin şu an 25 bin lira seviyesinde olan hisse 1 Ocak 2019\'da 50 bin lira taban, 2020\'de 85 bin lira taban fiyattan tarafımızdan alınacak. Bu önemli bir veri, bu rakamlarla yatırımcılar 7-8 ay içerisinde birebir; bir buçuk yıl içerisinde neredeyse 3 misli kazanç elde edecek. Bu sadece hisse değeri, bunun yanı sıra katılımcılar şirketinin yaptığı kardan da pay alabilecek. Bu zengini daha zengin etme projesi değil. Örneğin satın alma da 100 hisse sınırımız var. Ne kadar hisse satın alırsanız o oranda para kazanma şansınız var. Ne kadar paran varsa katlanarak ve ivmeli bir şekilde artmıyor. Ne kadar yatırırsanız o kadar kazanma oranınız oluyor. Diğer sistemlerde bin lirası olanını kazanabileceği 100 lira iken 10 milyon doları olan 10 milyon dolar kazandığını görüyoruz. Bizim projemizde ise gerçek oranında kazanım elde ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

