(Görüntülü Haber) Yaşlılar ve engelliler için 'Ortopedik kaşık'

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri Harun İstenci ve İbrahim Yay, yaşlılar ve engelliler için \'ortopedik kaşık\' icat etti.



3\'üncı sınıf öğrencileri Harun İstenci ve İbrahim Yay\'ın, öğretmenleri Cumhur Torun\'un desteğinde icat ettiği kaşık, engelli ve yaşlıların kolay yemek yiyebilmeleri için tasarlandı. \'Ortopedik engelliler için kaşık\' projesi, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, \'Geleceğin eğitimine katkı ödülleri\'nde ilk 20 proje arasına girdi. Okul Müdürü Orhan Özin, ortopedik kaşık ile serebral palsi, omirilik yaralanması bulunan veya doğuştan el ve kol hareketlerine kısıtlılığa sahip hastaların zorlanmadan yemek yiyebileceklerini söyledi.



Kastamonu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cumhur Torun ise kol, bilek ve ellerinde ortopedik engeli olan hastaların tek başlarına yemek yemede zorlandıklarını anlatırken şöyle dedi:



\"Bu durum, hastaların zaten zor durumda olan hallerini daha da zorlaştırmakta ve fizik tedavi sürecindeki iyileşmelerini geciktirmektedir. Bu projede, elektronik mekanizma ile kaşığın sürekli olarak yere paralel olması sağlanmakta ve yemek dökülmemektedir. Bu sayede sıvı gıdalar bile tüketilirken, kaşık yere paralel olacağından kaşık içindeki sıvı dökülmeyecek ve hastaların kendi başlarına yemek yemeleri daha kolay hale gelecek.\"



Torun, \'Ortopedik kaşık\' projesi ile yaşlıların da zorlanmadan yemek yiyebileceklerini belirtti.