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(Görüntülü Haber) Yaşlılar Haftası etkinliği

Erol AKKIR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından 'Yaşlılar Haftası' kapsamında, Yaşlılar Haftası Etkinliği düzenlendi

19 Mart 2018 19:06

Erol AKKIR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından \'Yaşlılar Haftası\' kapsamında, Yaşlılar Haftası Etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi kampüs içinde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlanmak isteyenin yaşamak zorunda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tufan, Doç. Dr. Güllüşan Başıbüyük yürütücülüğünde bir hafta sürecek programın ilk adımını atıyoruz. Hocamıza ve farklı kuşaklardan katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir algıyı toplumda görülür hale getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde anne rahminden başlayıp son nefesine kadar yaşamın içersinde nefes alan herkesin günüdür. Bugün sadece yaşlıların değil. Yaşlanma haftası dolayısıyla programla ülkemizde bir farkındalık yaratıyoruz diye konuştu. Yaşlılar Haftası etkinliklerinin ülkemizde farklı zamanlarda farklı yerlerde kutlandığını söyleyen Doç. Dr. Güllüşan Başıbüyük ise Gerontoloji Bölümü olarak sosyal sorumluluk projemiz olan Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimizle bu farkındalığı oluşturmak için ilk gün farkındalık yürüyüşü planladık. Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Yaşlılık döneminin sağlıklı ve başarılı geçmesi için neler yapılabilir, nasıl yaşlanabiliriz şeklindeki ilk adımdan biri, spor ve egzersizin hayatımızda bulunması. Dolayısıyla bugün öğrencilerimizle ufak bir yürüyüşle farkındalık yaratacağımızı düşünüyoruz diye konuştu. Tazelenme Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Raziye Türkan Bağ, Burada çok şey öğreniyoruz, hayatımıza çok şey kattı. Temel derslerimiz var, yaşlı sağlığı fizyolojisi, farmakoloji, dermatoloji, diş sağlığı gibi derslerimiz var. Bugün sağlık için spor deyip, arkadaşlarımızla birlikte kısa bir yürüyüşümüz olacak diye konuştu.

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