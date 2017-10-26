(Görüntülü Haber) 'Yaşlı Üniversitesi' olarak da bilinen "60+ Tazelenme Üniversitesi" İstanbul'da

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'de ilk kez Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen ve 60 yaş üstündekilerin kayıt yaptırdığı sosyal sorumluluk projesi \'Yaşlı Üniversitesi\' ile Nişantaşı Üniversitesi arasında protokol imzalandı ve üniversitesinin ikinci kampüsü İstanbul\'da açıldı. Etkinliğe Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve 60 yaş üstü vatandaşlar katıldı. \"ÇOK HEYECANLIYIM, PROJENİN HEPİMİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK\" Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Projenin herkese büyük katkısı olacağını söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu kendisinin de ders verebileceğini ve bundan da büyük mutluluk duyacağını belirtti. Prof. Dr. Hatipoğlu, \"Aslında biz 60 yaş üstüne genç ve orta yaş olarak bakmaya başladık. O yüzden de bir sonraki adımı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla orta yaşa hitap eden \'Tazelenme Üniversitesi\' oluşturduğumuzu düşünüyorum\" dedi. \"35 ÖĞRENCİ İLE BAŞLAYACAĞIZ, İLERLEYEN ZAMANDA SAYIYI ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ\" Proje ile 60 yaş üstü vatandaşları yeniden sosyal hayata bağlayacaklarını söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Çolak da şunları söyledi: \"İmzaladığımız protokolle, 60 yaş ve üzeri insanlarımızın üniversitemize gelerek 4 yıl boyunca belirli konularda dersleri alıp; 4 yıl sonunda bir belge ile buradan mezun olmalarını temin edeceğiz. 60 yaş üzerindeki insanlarımızı yeniden sosyal hayata bağlamış oluyoruz. Onlara yeni heyecan verip, 60 yaşına kadar edinmiş oldukları kazanımları da paylaşmalarını sağlayacağız. 60 yaş üstündeki bütün vatandaşlarımız müracaat edebilirler tabii ki sayı sınırlamamız olacak. Alacakları dersler genelde sosyal hayatta kendilerine lazım olacak dersler. Herhangi bir mühendislik veya sosyal disiplin dalında değil genel anlamda 60 yaş üzeri insanlarımızın ihtiyacı olan sosyal içerikli dersler olacak. 35 öğrenci ile başlayacağız, ilerleyen zamanda artırmayı düşünüyoruz.\" \"GEROATLAS ARAŞTIRMASININ MEYVESİ\" Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bir ürünü olarak Prof. Dr. İsmail Tufan\'ın girişimiyle gerçekleşen \'Yaşlı Üniversitesi\', ilk örnek olarak gösteriliyor. 60 yaş üstü herkese açık ve ücretsiz üniversitede eğitimler 4 yıl sürüyor. Yaşlılarla birlikte gençler de derslere katılıyor. Prof. Dr. Tufan, \'Yaşlı Üniversitesi\'nin topluma yeni mesajlar ileterek, yaşlanmada ömür boyu gelişme olabileceğini belirterek, \"60+ Tazelenme Üniversitesi, ülkemiz ve gerontoloji açısından bir dönüm noktasıdır. 15 yıldan uzun süredir yürüttüğümüz GeroAtlas araştırmasının meyvelerini toplamaya başlıyoruz\" açıklamalarında bulundu. Üniversitede not ve rekabet olmadığını aktaran Prof. Dr. Tufan, amacın sadece öğrenmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tufan, \"Gençler üniversiteye ender hallerde öğrenmek amacıyla gelir. Onlar, daha ziyade meslek, kazanç ve kariyer kavramlarına odaklıdır. Yaşlılar üniversiteye geliyorsa, o zaman bunun yegane sebebi öğrenmektir. İhtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, yaşlılarımızın öğrenme merakı ve isteği sadece teşvik edilmeyecek, aynı zamanda kendisine ve topluma hala faydalı olabilen, bağımsız ve katılımcı \'yeni yaşlılar\', bu yeni girişimin katma değeri olacaktır\" diye konuştu. \"KARŞILIKLI ÖĞRENME VE EĞİTİM PROGRAMI İÇERİSİNDE OLACAK\" 60+ Tazelenme Üniversitesi\'nin sosyal sorumluluk projesi olup ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Tufan, \"Yaşam boyu öğrenmenin en önemli özelliği rezervlerinizi korumak ve geliştirmek, yeterliliklerinizi artırmak. Yeni bilgi ve deneyimler edinmek, tecrübe transfer etmek ve tecrübeler kazanmak. Kriz durumunda bunu sevk ve idare edebilmek. Bunları öğrencilerimiz 4 yıl boyunca yeniden öğrenecekler, kampüs içerisindeki genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bu karşılıklı öğrenme ve karşılık eğitim programı içerisinde gerçekleşecek olan çok güzel bir model\" dedi. 60+ Tazelenme Üniversitesi\'nde \'21\'inci yüzyılda yaşlanmaya kaleydoskoptan bakmak: Zorluklar, olasılıklar, yansımalar\' başlıklı ilk dersi Avustralya Melbourne Victoria Üniversitesi\'nden Emeritus Prof. Dr. Terence Seedsman verdi. Etkinlik sonunda Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Prof. Dr. Terence Seedsman ve Prof. Dr. İsmail Tufan\'a teşekkür plaketi takdim etti.