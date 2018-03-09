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(Görüntülü Haber) Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de Fikret Irmak’ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç’a (60) çarptı

09 Mart 2018 02:32

Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de Fikret Irmak’ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç’a (60) çarptı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen iki kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ve otomobilini terk eden sürücü Fikret Irmak, Jandarma tarafından yaya olarak yakalandı.

Talihsiz kaza bugün saat 18.45 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova iskele sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde olan Fikret Irmak’ın kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil, yürüyüş yapan Meryem Batur ve Sevim Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü Fikret Irmak ise otomobiliyle olay yerinde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma’ya bildirdi.

Kazanın ardından otomobilini Akademililer sitesine bırakan sürücü Fikret Irmak, jandarma tarafından yaya olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Meryem Batur ve Sevim Kılıç’ın cesetleri Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

İKİ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Batur ve Kılıç’ın yakınları olay yerine geldi. Kaza yerinde Sevim Kılıç’ın cansız bedenini gören eşi Mürsel Kılıç baygınlık geçirdi. Mürsel Kılıç’a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Meryem Batur’un cansız bedenin gören eşi Mustafa Batur ve oğlu Kadir Batur sinir krizleri geçirdi. Yakınları her iki aileyi de sakinleştirmekte güçlük çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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