(Görüntülü Haber) Yaşlı adam, sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki Şükrü Esen, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Olay, merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Şükrü Esen, yalnız yaşamaya başladı. Tuz satarak geçimini sağlayan yaşlı adamdan bir süreden bu yana haber alamayan komşuları eve gidip, Esen\'i kontrol etmek istedi. Açık pencereden mutfağa giren bir komşusu yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Esen\'in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Esen\'in cenazesi, yapılan inceleme ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.