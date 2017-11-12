(Görüntülü Haber) Yaşar Okuyan: Başbakan Yıldırım'ın sözlerini üzülerek dinledim

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Güç Birliği Derneği tarafından \'Onursal Başkan\' seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, \"Başbakan Binali Yıldırım’ın Yalova’da 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamaları izlerken üzüldüm\" dedi. Yalova Güç Birliği Derneği Başkanı İlhami Başkan, Cafe Kahvehane’de düzenlenen programda Okuyan’a plaket takdim etti. Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Sabahçı, Okuyan’ın yönetim kurulu kararıyla onursal başkan seçildiğini söyledi. Okuyan da derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek kendisine bu onuru yaşattıkları için yönetim kuruluna teşekkür etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okuyan’a, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ekim ayında gerçekleşen AK Parti Yalova Merkez İlçe Kongresinde 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile ilgili söylediği, “Bütün iletişim çökmüş, bütün yollar kapanmış, felaketin büyüklüğünü maalesef o gün kimse tam olarak göremedi. Hele hele Ankara\'dakiler, ülkeyi yönetenler, deprem hakkında iki gün sonra bilgi sahibi oldular. Depremin büyüklüğünü, iki gün sonra anlayabildiler. O dönem genel müdürü olduğum İDO\'nun tüm seferlerini iptal ederek cumhurbaşkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yola çıktık, ilk olarak Yalova\'ya geldik, Yalova\'da o büyük felaketin ilk şahitleri olduk. O gün Yalova ile İstanbul Yenikapı arasında adeta bir deniz köprüsü kurarak, 2 bin 500 yaralıyı İstanbul\'a taşıdık” sözleri hatırlatıldı ve görüşleri soruldu. Okuyan, şöyle konuştu: \"Ben bunları izlerken üzüldüm. Sadece sayın Başbakan değil, daha önce sayın Cumhurbaşkanı da referandumda ve genel seçimlerde Yalova\'da yaptıkları mitinglerde aynı sözleri söyledi. \'Kimse ilgilenmedi, işte biz geldik\' dediler. Siyaset böyle bir şey. Oysa sayın Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti o zaman. O zaman sayın Başbakan İDO’nun başındaydı. Kendisini ekranda bu sözleri söylerken izlediğimde şaşırdım ama bir şey söylemiyorum. Siyasette bunlar var. ‘Gemilere talimat verdim, sayın Cumhurbaşkanıyla’ gibi sözler söyledi. O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna idi. Ali Müfit Gürtuna’ya o zaman talimatı kim verdi? Valiliğe kim talimatı verdi?\"