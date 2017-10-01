(Görüntülü Haber) Yaşamını ahşap oyuncak yapmaya adadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da oturan 71 yaşındaki Haşim Süzme, kiraladığı 15 metrekarelik işyerinde yaptığı ahşap oyuncaklarla çocukların hayal dünyasını süslüyor. Yoksul ile engelli çocuklara oyuncakları ücretsiz hediye eden Süzme, ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar birçok kişiye de oyuncak ve uçurtma yapmayı öğretiyor. Antalyalılar\'ın \'Haşim Usta\' olarak tanıdığı Bağ- Kur emeklisi 4 çocuk babası, 3\'ü kız 4 torun dedesi Haşim Süzme, çocukluğundan bu yana oyuncaklarla ilgileniyor. Kalabalık bir ailede oyuncaklara hasret büyüyen Haşim Usta, küçüklüğünden beri yaptığı uçurtmalarla çevresine nam saldı. Kastamonu\'da ilkokuldayken öğretmeninin teşvikiyle okulun kırılan trampet bagetlerini onaran Süzme, daha sonra kırılan oyuncakları tamir etmeye başladı. Çocuğunun bu ilgisini gören babası, Haşim Süzme\'yi İstanbul\'da bir oyuncak yapımcısının yanına verdi. Burada iyice ustalaşan Haşim Süzme, bütün hayatını oyuncak ve çocuklara adadı. Daha sonra Antalya\'ya yerleşen Süzme, burada kiraladığı iş yerlerinde oyuncak yapmaya devam etti. 71 yaşına basan Haşim Usta, kiralık 15 metrekarelik dükkanında oyuncak yapmaya devam ediyor. BU DÜKKANDA OYUNCAKLARLA OYNAMAK SERBEST Haşim Usta\'nın dükkanındaki oyuncaklarla oynamak serbest. Bazen çocuklar saatlerce bu dükkanda oynuyor. Haşim Usta, çocuklar yanından ayrılırken de kendi eliyle yaptığı oyuncakları hediye etmeyi ihmal etmiyor. Engellilerin kendi atölyelerinde yaptığı çalışmaları da onlar adına dükkanında satan Haşim usta, birçok yere ücretsiz oyuncak ve yaptığı uçurtmaları gönderiyor. Emekli maaşını daha çok yaptığı oyuncaklar için kullanan Haşim Süzme, evinin bir odasını da oyuncak yapmak için kullanıyor. \"ÇOCUKLUĞUMUZDA GÖRMEYİNCE\" Küçükken oyuncaklara sahip olmadığını kaydeden Süzme, \"Çocuklukta görmediğimiz için genelde ücretsiz dağıtıyorum, ücretsiz eğitim veriyorum. Çağrılan her okula gidiyorum. Engellilerin tasarladıklarını olgunlaştırıyorum ve onlar adına burada satıyorum. Üniversiteliler uçurtma şenlikleri yapmak için bana geliyor. Onlara uçurtma yapıp satmaktansa uçurtma yapmayı öğretiyorum. Eşim ve ben emekliyiz. Emekli maaşlarımızla geçiniyoruz. Benim maaş daha çok buralara gidiyor. Varacağımız yer buraya kadardı, 100 evimiz olsa ne olur\" diye konuştu. ARILAR ÖLMESİN PROJESİ İÇİN TASARLADI Çocuklar için bazen oyuncakları özellikle kırdığını belirten Haşim Süzme, onlara bu oyuncakları tamir ettirmeye çalıştığını söyledi. Okulların, çocukların oyuncak yapmasını öğrenmesi için zaman ayırmasını isteyen Süzme, arıların dünyadaki öneminin anlaşılması için de oyuncaklar üzerinden bir proje başlattı. Haşim Süzme, \"Arı kovanının ahşaptan minyatürünü yaptım. Çocuklar bu mini kovanları boyarken, arıların önemini anlamasını istiyorum. Arıların bitmesi durumunda hayatın nasıl etkileneceğinin anlatılması lazım. Henüz bir destek görmedik. 450 tane ücretsiz dağıttım\" dedi.