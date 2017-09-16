(Görüntülü Haber) Yasak “sözde” kaldı

Köln, 16 Eylül (DHA) – Köln kentinde düzenlenen bir festivalde, Almanya\'da yasak olmasına rağmen terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’ın posterleri açıldı, üzerinde, “Özgür Öcalan” yazan bir pankart uçakla kent semalarında dolaştırıldı.



Almanya\'nın Köln kentinde, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından “25. Uluslararası Kürt Festivali” düzenlendi. Ren Nehri kenarında bulunan Deutzer Werft Meydanı\'ndaki etkinlik, terör örgütü PKK’nın İmralı’da hükümlü bulunan lideri Öcalan lehine bir propaganda çalışmasına dönüştü. Etkinlik sırasında Almanya\'da yasak olmasına rağmen Öcalan posterlerinin çokluğu dikkati çekti. Konuşmaların yapıldığı sahnede de yine büyük bir Abdullah Öcalan posteri yer aldı. Almanya\'nın değişik kentlerinden ve Almanya\'ya yakın ülkelerden gelen katılımcılar sık sık Öcalan lehine slogan attı.



Geçtiğimiz yıl izin verilmemişti



Mitingin yapıldığı alanda drone ile çekim, stant açmak ve yiyecek-içecek satışı yasaktı. Festivali düzenleyen NAV-DEM, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendiriliyor. Geleneksel olarak düzenlenen festival geçtiğimiz yıl Köln polisinin “Türkiye\'deki gerginliğin Almanya\'ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle” iptal edilmişti.



DHA muhabiri alandan çıkartıldı



Etkinlik sırasında Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirinin görev yapması da engellendi. 2 kontrol noktasından kimlik kontrolü ve aramadan sonra sahnenin bulunduğu alana giren DHA muhabiri basından sorumlu olduğunu söyleyen bir kişi tarafından tüm itirazlarına rağmen etkinlik alanı dışına çıkartıldı.