(Görüntülü Haber) Yasak ağa takılan balıklar, suya yeniden bırakıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, yasak olmasına rağmen baraj gölünde, kaçak su ürünleri avında kullanılan bin metre uzunluğundaki balıkçı ağı ele geçirildi. Ağa takılan canlı balıklar, amatör balıkçılar tarafından baraj sularına bırakıldı. Çorum’daki Hatap Baraj Gölü\'nde oltayla avlanan amatör avcılar, oltaya balıkçı ağı takıldığını görüp, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, sevk edildi. Yapılan incelemede, bin metre uzunluğundaki ağ, baraj gölünden çıkarıldı. Ağ gözlerine takılı halde bulunan canlı ve cansız balıklar, jandarma ekipleri tarafından saptandı. Canlı olduğu belirlenen çok sayıda sazan, baraj sularına yeniden salındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.