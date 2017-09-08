(Görüntülü Haber) Yarım asırdan uzun süredir helva üretiyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 56 yıldır helva üreter 82 yaşındaki Ali Kama, lezzetli helva yapmak için güzel tahinin şart olduğunu, kesinlikle glikoz kullanmamak gerektiğine dikkat çekti. Helvacılığı Konya\'nın Akşehir ilçesinde babası Osman Akyavaş\'tan öğrendiğini söyleyen Ali Kama, yarım asırdan uzun süredir ürettiği helvaların Türkiye\'nin dört bir yanından sipariş aldığını anlattı. Bu işi 50 yaşındaki oğlu Kürşad Kama ve 25 yaşındaki torunu Batuhan Kama\'ya da öğrettiğini anlatan Ali Kama, işininin başından bir an olsun ayrılmıyor. Nazilli\'de 56 yıldır tahin ve helva üretimi yaptığını söyleyen Ali Kama, \"Oğlum ve torunumla birlikte hazırladığımız helvalarımız Türkiye\'nin dört bir yanından talep alıyor. Tahin ve helva çeşitlerimiz 56 yıl içerisinde kendiliğinden markalaştı. Ben helvacılığı 1957 yılında ustam ünlü tahin ve helva imalatçısı babamdan öğrendim. Oğullarıma da öğrettim. Tabii ben de işyerimizden bir an olsun ayrılmıyorum\" dedi. Makinenin başına geçip lezzetli helva yapımının ipuçlarını paylaşan Kama, \"Kaliteli ve yerli susamlardan elde ettiğimiz tahinlerimiz çok iyidir. Tahinlerimiz iyi olunca da haliyle helvalarımız da çok iyi oluyor. Tahin yaparken kesinlikle glikoz kullanılmamalı. Glikoz sağlığa zararlı olduğu için biz sadece şeker kullanıyoruz. Helvanın hammaddesi olan tahini elde ederken, susamı iyi ve güzel kavurmalı, çiğ kalmamasına dikkat edilmelidir. Biz susamlarımızı, ilaç kullanılmayan Kuşadası, Güzelçamlı bölgelerinden temin ediyoruz. Helvalarımızı sade, kakaolu, çikolatalı, antep fıstıklı ve yaz helvaları olarak müşterilerimize sunuyoruz. Ürettiğimiz helvalarımızı Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir yanına gönderiyoruz\" dedi.