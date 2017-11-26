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(Görüntülü Haber) Yarım asır sonra okudukları ilkokulda bir araya geldiler

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Vali Yardımcısı Nevzat Sinan öncülüğünde Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu 1964-65 mezunları 52 yıl sonra tekrar aynı okulda bir araya geldi

26 Kasım 2017 19:26

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Vali Yardımcısı Nevzat Sinan öncülüğünde Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu 1964-65 mezunları 52 yıl sonra tekrar aynı okulda bir araya geldi. Vali Yardımcısı Nevzat Sinan ,Babasının görevi nedeniyle küçüklük yıllarını geçirdiği ve \'İkinci memleketim\' diye dile getirdiği Nevşehir\'de ilkokulunu beraber okuduğu tüm sınıf arkadaşlarını bu özel güne davet etti. Nevzat Sinan konuşmasında, 52 sene önce bu içerisinde bulunduğumuz binada nefes aldıklarını yaşama atıldıklarını belirterek şöyle dedi: \"Hayata atıldık. Çok uzun bir süre yarım asır, bir ömür, ben arkadaşlarımı bulmanın gururunu yaşıyorum. Okulumuzun önünde görmüşünüzdür iki tane çeşme var bu binamız ve çeşmemiz 1925 yılında yapılmış,1925 yılını şöyle gözünüzün önüne bir getirin ülke çok büyük bir savaştan çıkmıştı kurtuluş savaşında ülke yoksulluk içerisinde ülkede hiçbir şey yok. Fabirakalar yok. O dönemde bile büyük önder Atatürk Nevşehirin ileri gelenleriyle birlikte ve o dönemde Nevşehir il bile değilken küçük bir kasaba böyle büyük ve dev bir binayı eğitimin emrine vermiş bu büyük önder Atatürk’ün eğitime verdiği önemin en büyük ifadesidir. Andımızı okuduk küçükleri sevmektir dedik 52 senedir biz hala seviyoruz büyüklerimizi saymakla büyüdük hepimiz hala sayıyoruz, ilkemizin ileri gitmek olduğunu söyledik hepimiz bu ülkenin ne kadar ileri gitmesi gerekiyorsa hepimiz çaba sarf ettik.\" Yarım asırı aşkın süre sonra bir araya gelen arkadaşlar özlemlerini giderirlerken Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in elinden yeniden karne aldılar.

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