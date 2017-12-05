(Görüntülü Haber) Yargılanmaya başlanan akademisyenlere adliye önünde destek

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul / DHA \"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargılanması başlanıyor. Adliye önünde toplanan kalabalık akademisyenlere destek açıklaması yaptı. \"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında başlatılan soruşturma sonucu 148 akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan tek tek davalar açıldı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek olan davalarda bugün 11 akademisyen hakim karşısına çıkacak. DAVALAR ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR Davalar öncesi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan gruplar, akademisyenlere destek açıklamaları yaptı. Gruplar, \"Talebimiz ısrarcıyız. Bu suça ortak olmayacağız\", \"Akademi biat etmedi etmeyecek\" yazılı pankartları açtı. \"55\'E YAKIN İMZACI ARKADAŞIMIZ İŞİNDEN EDİLDİ\" Yapılan ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; \"11 Ocak 2016\'da barış talebimizi dillendirdiğimiz ve hak ihlallerine karşı çıktığımız, \'Bu suça ortak olmayacağız\' başlıklı bildirinin yayınlanmasından bu yana birçok hukuk dışı uygulamaya maruz bırakıldık. Baskılar, linçler, gözaltılar ve tutuklamaların yaşandığı bu iki yıllık süreçte 500\'e yakın imzacı arkadaşımız işlerinden edildi. Bugün barış talebimizden dolayı, \'terör propagandası yapmak\' suçundan yargılandığımız davaların ilk gününde, aynı iddianameyle hepimize ayrı ayrı davalar açarak bizi yalnızlaştırma çabalarına inat, hep birlikte barış ve adalet sözümüzde ısrar ettiğimizi bir kez daha dillendirmek için buradayız. 7 Aralık\'ta ve takip eden tüm dava günlerinde burada olmaya devam edeceğiz\"