(Görüntülü Haber) Yardıma muhtaç kişilerin ailesi oldular

İSTANBUL, (DHA) -ELLERİNİ ve ayaklarını kullanamayan 70 yaşındaki Pervin Eğlenen ve geçirdiği ameliyat sonrası tek bacağı kesilerek yatağa mahkûm olan 64 yaşındaki Nimet Özmen ve daha niceleri... Yardıma muhtaç bu kişilerin hepsi Beylikdüzü Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, evde öz bakım eğitimi almış deneyimli ve sertifikalı personeller ile yardıma ihtiyacı olan kişilerin kapısını çalıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin kuaför ve kişisel vücut bakım hizmetlerini yerine getiren personeller, vatandaşların ev temizliğini de gerçekleştiriyor. Bu yardımlardan bugüne kadar yararlanan 346 haneden, 4 bin 173 kişiden biri olan 70 yaşındaki Pervin Eğlenen’in doğuştan ellerinde ve ayaklarında engel bulunuyor. Ailesinin ise engellerinden dolayı ona sahip çıkmadığını söyleyen Eğlenen, bir evlilik yapmış bu evlilikten 1 çocuğu dünyaya gelmiş ancak doğum sonrası öldüğü söylenen oğlunun nerede olduğunu bile bilmiyor. Bir yandan evlat hasreti çeken Eğlenen, bir yandan da ailesi tarafından terk edilmenin acısını yaşıyor. Ancak “Benim ailem var ama yok. Ben defolu olduğum için ailem yok. Bana bakmak istemiyorlar” diyen Eğlenen’in manevi bir kızı var. Bu kişi Evde Bakım Hizmeti personeli Hülya Yılmaz. “Banyodan banyoya Hülya Hanımın gelmesi ve beni yıkaması gerekiyor. Allah razı olsun ki geliyor ve her şeyimle ilgileniyor” dediği Yılmaz, Eğlenen’in hayat ışığı olmuş durumda. “O BENİM KIZIMDAN DA İLERİ” Manevi kızı Yılmaz’a olan duyguları onun için anlatılamayacak kadar büyük. Eğlenen, “Az önce simit alıp geldi, çayımı demledi. Beni doyurdu. Tatlı aldı, yedirdi. Allah binlerce kez razı olsun, bunu kimse yapmaz. Hülya hanım benim için kızımdan da ileri. Belki kızım olsaydı onun yaptığını yapmazdı bana” sözleriyle ona olan minnetini bir nebzede olsa dile getirmeye çalıştı. Belediye personellerinin evini temizlemesinden de büyük mutluluk duyan Eğlenen, “Belediye görevlileri gelip temizliğimi de yapıyor. Bu halimle hiçbir şey yapamazsam ağzımla temizlik yapmaya çalışırım. Ama artık yaşlandım. Eskisi gibi temizlik yapamıyorum” diyerek yardıma muhtaç olmanın acı tablosunu gözler önüne serdi. “GİTTİĞİM HER EVDE YOLUM GÖZLENİYOR” Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti personeli Hülya Yılmaz, yaptığı işten dolayı oldukça mutlu. Hastaların öz bakımlarını gerçekleştirerek onların hayatlarına dokunmanın kendisini çok huzurlu hissettiğini söyleyen Yılmaz, “Gittiğim her evde herkes benim yolumu gözlüyor. Gelişlerimize ara verdiğimiz zaman ‘Nerede kaldın, neden gelmedin, sen kızımızdan öte oldun ve ileri geçtin” övgülerini alıyorum. Onlar benim çok yakınım oldu. Annelerim, ablalarım, kardeşlerim oldu. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek çok güzel. Pervin annemiz gibi banyo yapamayan, yolumu gözleyen, benim bekleyen annelerimiz var. ‘Çabuk gel, yardım et’ diyorlar. Banyoya girmeye bile korkanlar var” diye konuştu. EVDE BAKIM HİZMETİ\'NDEN HERKES MEMNUN Evde Bakım Hizmeti\'nin yardıma muhtaç kişileri memnun ettiğini söyleyen Yılmaz, bu hizmetle müthiş bir dua alındığını ve bir taşla iki kuş vurarak hem bu dünyaya hem ahirete yatırım yapıldığını belirtti. “ONLAR BENİM ARKADAŞIM OLDU” 4 yıl önce geçirdiği By-Pass ameliyatında damar alınan bacağında enfeksiyon kapması sonucu tek bacağını kaybeden 64 yaşındaki Nimet Özmen Evde Hizmet hizmetinden oldukça memnun. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayan personellerle ilişkisi hasta ve bakıcı ilişkisinden öteye geçerek arkadaşlığa dönüşmüş. Onlarla sohbet etmekten büyük keyif alan Özmen, “Hanımın yüzünden başka kimsenin yüzünü görmüyorum. Bu kardeşlerimiz gelince mutlu oluyorum. İnsan belli bir yaştan sonra arkadaş istiyor. Tatlı tatlı konuşuyorlar, sohbet ediyoruz. Onlarla arkadaş oluyoruz ve mutlu oluyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Nimet Özmen’in eşi Necla Özmen ise, hastalara moral olan hizmetin manevi büyük fayda sağladığını kaydederek, “Ben onun tırnaklarını keserken canı acıyor. Ama onlar işin ehli olduğu ve nasıl davranmalarını gerektiğini bildikleri için canı yanmıyor. Her şey daha rahat oluyor. Onlarla sohbet etmek ona da iyi geliyor. Belediye sağ olsun her türlü ihtiyacımıza ulaşıyor” ifadelerini kullandı.