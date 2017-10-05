(Görüntülü Haber) Yarbay Songül Yakut'un hatırası yaşatılacak

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede, şehit Songül Yakut\'un hatırasının yaşatılması için 41 şehit ailesinden topladığı iplikler ve otizmli çocukların yardımı ile tablo yaptı. FETÖ kumpasıyla Balyoz davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen ve 21 ay hapis yattıktan sonra hakkında beraat kararı verilen davanın en genç subayı Bingöl Kiğı Jandarma Alay Komutanı Yarbay Özgür Ecevit Taşçı, Şırnak\'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi\'nde 31 Mayıs\'ta yüksek gerilim hattına takılıp düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut\'un hatırasını yaşatmak için alay komutanlığında kütüphane kurdu. Yarbay Taşçı, Manisa Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede ile de sosyal medya üzerinden iletişime geçerek şehit yarbay Songül Yakut için kurduğu kütüphaneye bir tablo ricasında bulundu. Otizmliler için kurduğu derneğin yanı sıra sanatçı da olan Serpil Dede, kütüphane için Songül Yakut\'un resminin bulunduğu bir tablo yaptı. 41 İLDEKİ ŞEHİT AİLELERİNDEN İPLİK TOPLADI Yaptığı tablolarda boyanın yanı sıra iplik de kullanan Serpil Dede, tabloya anlam katması için iplikleri Türkiye\'nin 41 ilindeki şehit ailelerinden topladı. Serpil Dede, \"Sosyal medyada paylaştığımız tablolardan biri Bingöl Kiğı Jandarma Alay Komutanı\'nın dikkatini çekmiş. Kütüphane projelerinin olduğu ve bir tablo yapmamın anlam katacağını ifade etti. Ben de aziz şehitlerimizin anısına böyle bir tabloyu yapmaya başladım. Tabloda boya ve iplik kullanarak, ilmik ilmik şehit Songül Yakut\'u işledim. Mikrocerrahi bilgisi ve kanaviçe tekniğiyle bu tabloyu uyguladım. Önce eser boyalarla biçimlendiriliyor ve ardından iplikle boyut kazandırılıyor. İplikler 41 ildeki şehit ailelerinden geldi\" dedi. OTİZMLİ ÇOCUKLAR DA YARDIM ETTİ Her anlamda özel bir tablo olduğunu ifade eden Serpil Dede, otizmli çocukların da Songül Yakut tablosunda kendisine yardım ettiğini anlattı. Dede, \"Tabloda otizmli çocuklar da çalıştı. Çizimlerde bana yardımcı oldular. Her anlamda özel bir tablo oldu. Şu anda eserin yüzde 40\'ını tamamladım. En kısa sürede de eseri bitirip göndereceğim. Bu projeye için kitap da gönderebilirler\" diye konuştu.