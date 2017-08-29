(Görüntülü Haber) Yaralı ve hasta kediler için tripleks villa kiraladı

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da hayvansever Yeşim Çağlayan, yaralı ve hasta sokak kedilerine bakmak ve tedavi ettirmek için Kepez İlçesi\'nde tripleks villa kiraladı. Kepez\'in merkeze uzak Duacı Mahallesi\'nde kiraladığı 3 katlı villaya iki hafta önce taşınan Yeşim Çağlayan, sokakta gördüğü yaralı ve hasta kedileri alarak tedavi ve bakımlarını yapıyor. Doğduğu günden bu yana hayvan sevgisi ile büyüdüğünü belirten Çağlayan, bu uğurda mesleği olan optisyenliği bıraktığını söyledi. Artık insanlarla değil, hayvanlarla ilgilenmeyi tercih ettiğini kaydeden Yeşim Çağlayan şunları anlattı: “Eskiden mama yoktu. Annem de sokaktaki kedileri ciğerle beslerdi. Ben de bu geleneği sürdürmeye karar verdim. Bundan birkaç yıl önce evde çok sayıda kedimi beslediğim zamanlarda, sokaktaki kedilere de mama vermeye başladım. Böylece sokaktaki tüm kediler bana gelmeye başladı. Tabi içlerinde beni en çok etkileyen sakat ve hasta olanları. Vicdan, merhamet zannediyorum ki beni onlara itiyor. Hiçbir canlıya olmadığı kadar onlara tahammüllüyüm.\" \'APARTMAN DAİRESİNDE BAKMAK ZORLAŞTI\' Konyaaltı İlçesi\'nde 200 civarında sokak kedisine baktığını belirten Yeşim Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sokakta bulduğum sakat ve hasta kedilere apartman dairesinde bakmak zorlaştı. Ben de Duacı\'da 3 katlı bu villayı kiraladım. Bahçesi var. Arka tarafta havalandırmalı, özel yalıtımlı 7 kafes yaptırdım. Genellikle sokakta yaşayan ve tedavi olması gereken kedileri eve alıyorum. Tedavilerini ve bakımlarını yapıyorum. Sahiplendirebildiklerimi sahiplendiriyorum. Gerisi bende kalıyor. İçlerinde böbrek hastası da var. Kalçası kırık, felçli olan da var. Ayrıca, çenesi ve bacağı kırıkken alıp iyileştirdiğim kedilerim var.\" \'YAŞAM HAKLARINA SAYGI DUYMALIYIZ\' Sadece insanların değil, tüm canlıların yaşama hakkı olduğuna dikkati çeken Yeşim Çağlayan, “Hiç kimse hayvanları sevmek zorunda değil. Ama yaşam hakkına hepimizin saygı duyması gerekiyor. Ben televizyonlarda çıkan hayvan ezme görüntülerini izlemek istemiyorum. Bunu yapanlar insan olamaz. Vicdandan merhametten yoksun kişiler. Bu kişiler insanım adı altında dolaşmasın.\"