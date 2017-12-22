T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaralı şahine işçiler sahip çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde sağ kanadından yaralı bulunan şahine belediye işçileri sahip çıktı

22 Aralık 2017 16:21

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde sağ kanadından yaralı bulunan şahine belediye işçileri sahip çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 6\'ncı Bölge Şefliğinde çalışan işçiler, Emirgazi ilçesinde yol çalışması yaptıkları sırada arazide uçamayan bir kuşun olduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler güçlükle sağ kanadından yaralı olan şahini yakalayıp, şantiye getirdi. Nasıl yaralandığı belirlenemeyen şahini, etle besleyen işçilerden Yaşar Öğül, \'\'Bir kuşun uçamadığını fark ettik. Yanına yaklaştığımızda kuşun şahin olduğunu anladık. Kanadından yaralı olmasına rağmen yakalamakta güçlük çektik. Sonra kuşu alıp şantiyeye getirdik ve etle besliyoruz. Eğer orada bıraksaydık belki kurt ve diğer yırtıcı hayvanlar yiyebilirdi. Yetkililere de haber verip, kuşun tedavisinin yapılmasını sağlayacağız. Sonra tekrar doğaya bırakılır\'\' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliKonya Büyükşehir Belediyesi FenDaire BaşkanlığıBölgeEmirgaziBununNasılYaşarYanınaKanadındanSonraEğerYetkililere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24