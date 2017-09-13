(Görüntülü Haber) Yaralı şahin tedavi sonrası doğaya salındı

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı İlçesi\'ndeki 2 bin 800 rakımlı Balahor Yaylası’nda yaralı halde bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı. Yaz mevsimi nedeniyle Balahor Yaylası’nda bulunan Aydın Bayraktar, yaralı halde uçmakta güçlük çeken şahini fark etmesi üzerine durumu Milli Parklar Şefliği’ne bildirdi. Bayraktar bir süre yaralı halde bulduğu şahini ailesiyle birlikte evinde besleyerek ekipleri bekledi. Belirtilen adrese giden ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi için veterinere getirdi. Yapılan kontrollerde kanadında kırık olduğu için hareket kabiliyeti kaybolan şahin yaklaşık 1 haftalık tedavisi sonrası yeniden doğal hayata salındı. Yaralı şahinin doğaya bırakılma anına ait video görüntüleri de Sürmene Milli Parklar Şefliği’ne ait sosyal medya hesabından paylaşıldı, Bayraktar ve ailesine duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür edildi. Sosyal medyada beğeni toplayan görüntülerde, alkışlar eşliğinde doğaya salınan şahinin havalanarak kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü.