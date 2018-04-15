T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaralı Rehine Olayı Anlattı

Cezaevi firarisi Yakup D

15 Nisan 2018 01:09

Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı: \"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CezaeviYakupMehmet Macit MekikçiBenBeniSonraDışarıdaEvinPolislerSağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24