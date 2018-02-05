(Görüntülü Haber) Yaralı ÖSO mensupları: Tek umudumuz Türkiye

Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Can EROK/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE\'nin desteğiyle terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK\'ya yönelik operasyonda görev aldıkları sırada gerek intihar saldırılarında gerekse de çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, tedavilerinin sürdüğü merkezde yaşadıklarını anlattı. Suriye\'de yaşanan iç karışıklıklar sırasında, küçük topluluklar halinde kurulan silahlı gruplar, Türkiye\'nin yönlendirmesiyle ve eğitimleriyle ÖSO güçleri olarak birleşti. ÖSO güçleri, önce \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ve sonra da \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda terör örgütleri DEAŞ ile PYD/PKK\'ya karşı Türk askeriyle birlikte savaşmaya başladı. Türk askerinin de eğittiği ÖSO\'ye bağlı birliklerde görev alanlar, yaralanınca Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilip, tedavi edildi. Yaralı ÖSO mensupları, tedavilerinin devam ettiği merkezde DHA\'ya konuştu. Burada, doktor gözetiminde günlük kontrolleri yapılan, uzun tedavi süreçlerinde barınmaları sağlanan ÖSO mensupları, gelecekleri için iyileşir iyileşmez cepheye tekrar gidip, savaşacaklarını söyledi. \'İYİLEŞİNCE TEKRAR SAVAŞACAĞIM\' TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan ve merkezde tedavi gören ÖSO mensubu Saddam Hüseyin (20), iyileşince gözünü kırpmadan tekrar cepheye gideceğini belirterek, \"Türk askeri ve ÖSO\'daki arkadaşlarımın yanına döneceğim. Ayağımdan yaralandım. Yakında iyileşirim. Kendimi iyi hissettiğim anda gideceğim. Geleceğimizi kurtarmak için iyileşince tekrar savaşacağım\" dedi. \'TEK UMUDUMUZ VAR; TÜRKİYE\' \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Ahmet Museyfar (19) ise \"Operasyon, bizim için Suriye için çok faydalı olacak; çünkü vatanımıza, köyümüze dönebileceğiz. İstediğim tek şey, savaş bittikten sonra rahat yaşamak. Bunun içinde Esad, DEAŞ ve PKK/PYD\'yi Suriye\'den temizlememiz gerekiyor. Bunu sağlamak için de ÖSO\'ya katıldım. Esad\'ın zulümlerinden kurtulmak için ÖSO\'ya katıldım; ancak sonra DEAŞ, PYD/PKK geldi. Avrupa ülkeleri, onların yanında yer aldı. Şu anda tek bir umudumuz var. Türkiye, inşallah bizimle birlikte yürüyecek. Tek umudumuz Türkiye. Türk halkına da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de iyileştiğim zaman hemen gitmeye hazırım. İyi olduğum zaman ÖSO güçlerine katılacağım\" diye konuştu. \'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANMAK İÇİN ÖSO\'YA KATILDIM\' \'Fırat Kalkanı Harekatı\' sırasında, El Bab\'da, DEAŞ\'lı teröristlerin intihar saldırısında yaralanan Hasan Hadde de teröre karşı verdiği mücadelede, amcalarını ve dayılarını kaybettiğini anlattı. Özgürlüğü ve vatanı için savaştığını vurgulayan Hadde, \"\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda başarılı olacağız. Allah, bize yardımcı olur inşallah. Harekattan sonra güvenli bölge olursa biz de vatandaş olarak ülkemizde rahat yaşarız; çünkü köyümüze dönmek için mücadele ediyoruz. Ben de ÖSO güçlerinin yanında olacağım. İyileşince gidip, onlarla savaşacağım. Ben özgürlüğümüzü kazanmak için ÖSO\'ya katıldım. Geleceğimizi kazanacağız\" dedi. 13 YAŞINDAKİ ALİ AHMET\'İN ACI HAYATI Aynı merkezde tedavisi süren Ali Ahmet (13) ise terörün ve savaşın acısını en çok yaşayanlardan oldu. Ali Ahmet, annesi ve babası ile 2 kardeşini savaşta kaybetti. Kendisine ise sağ bacağı kopunca protez takıldı. Merkezdekilerin çok sevdiği Ali Ahmet, büyüyünce özgür bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.