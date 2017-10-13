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(Görüntülü Haber) Yaralı köpeğe şefkat gösteren minik Mehmet, altınla ödüllendirildi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde, okuldan çıkıp eve dönerken karşılaştığı sokak köpeğinin patisindeki yaralı bölgeyi silmek isterken görüntülenen 8 yaşındaki Mehmet Koruk, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen ta

13 Ekim 2017 20:23

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, okuldan çıkıp eve dönerken karşılaştığı sokak köpeğinin patisindeki yaralı bölgeyi silmek isterken görüntülenen 8 yaşındaki Mehmet Koruk, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen tarafından altınla ödüllendirildi. Ermenek\'te Atatürk İlkokulu öğrencisi Mehmet Koruk, geçen 27 Eylül günü, okuldan çıkıp evine giderken yanındaki kız arkadaşı ile Tuhafiyeciler Sokak\'ta bir köpeğin topalladığını gördü. Küçük Mehmet, sırtından çıkarıp yere bıraktığı çantasından aldığı peçetesiyle köpeğin sağ patisindeki yaralı bölgeyi silmek için eğildi. Korktuğu anlaşılan Mehmet Koruk, birkaç kez denedi, ancak başarılı olamadı. Küçük Mehmet\'in çabasını gören çevredekiler, yanına gelerek köpeğin patisinin yaralı bölümüne kolonya döktü. Ardından köpek sokaktan uzaklaştı. O anlar ise çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ermenek Belediye Başkanı Ak Partili Uğur Sözkesen de Mehmet Koruk ile annesi Nuray ve babası Süleyman Koruk ile öğretmeni Hacer Aydınlı, kardeşi, dedesi ve anneannesini makamında konuk etti. Başkan Sözkesen, Mehmet\'in örnek bir davranış sergilediğini belirterek çeyrek altın hediye etti. \'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM\' Mehmet Koruk, olayın ardından okulda arkadaşlarının kendisini tebrik ettiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu belirtti. Köpeğin ayağını yaralı gördükten sonra, yarayı silmek istediğini belirten Mehmet Koruk, \'\'Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlara taş atanları hiç sevmiyorum. Köpeğin ayağının yaralı olduğunu gördüm ve silmek istedim. Ama hareket edip sildirmedi. Lütfen hayvanlara iyi davranalım ve sevelim\'\' dedi.

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