T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yaralı geyiklerin tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında düştükleri sulama kanalından yaralı kurtarılan kızıl geyik ve yavrusunun tedavileri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sürüyor

11 Kasım 2017 01:42

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında düştükleri sulama kanalından yaralı kurtarılan kızıl geyik ve yavrusunun tedavileri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde sürüyor. 

Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'nde geçen 2 Kasım tarihinde sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kızıl geyik ve yavrusu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü. Geyikler, Hayvanat Bahçesi\'ne bağlı Fidanlık Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde veterinerler tarafından bakım ve tedaviye alındı. Kanaldan çıkmak isterken tırnakları aşırı biçimde zarar gören ve ayakta durmakta zorlanan geyiklerin bandaja alınan ayaklarındaki yaralar, veterinerler ve görevliler tarafından haftada bir temizlenerek, merhem sürülüyor. Geyiklerin hızla iyileşmesi için 2 yaşındaki anneye ve 4 aylık yavrusuna değişik dozajlarda antibiyotik tedavisi uygulanıyor. 

Hayvanat Bahçesi veterinerleri, geyiklerin hızla iyileşmeleri için bakım ve beslemelerinin özenle yapıldığını, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacaklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİR SarıcakayaBüyükşehir Belediyesi Hayvanat BahçesiDüzköy MahallesiKasımBüyükşehir BelediyeAKUTAFADKızılEskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat BahçesiGeyikler Hayvanat BahçesiFidanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24