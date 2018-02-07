(Görüntülü Haber) Yaralı askerlerin elele tutuşması paylaşım rekoru kırıyor

OSMANİYE (DHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKKPYD\'ye karşı sürdürülen operasyonlarda yaralanan ve Türkiye\'ye getirilen 2 Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin elini tutarak destek vermesi, sosyal medyada hızla yayıldı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı Dün gece Afrin\'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.