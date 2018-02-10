(Görüntülü Haber) Yaralanan Turgutlulu asker, memleketine getirildi

Haber- Kamera Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ TURGUTLU (Manisa), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız (22), memleketi Manisa\'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kent protokolüyle Yıldız\'ı hastanede ziyaret etti. Turgutlulu Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, Afrin\'deki terör örgütü üyelerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından sevk edilen Yıldız, havayoluyla geldiği İzmir\'den, ambulansla Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yıldız\'ı, ailesinin yanı sıra Turgutlu Devlet Hastanesi önünde Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Aksoy karşıladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız\'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Özel odada tedavisine devam edilen Yıldız\'ın annesi Fadime Yıldız, Ağlamayacağım, vatan sağolsun diyerek yaralı oğluna sarıldı. Yıldız\'la bir araya gelen protokol üyeleri, geçmiş olsun isteklerinde bulundu. VALİDEN ZİYARET Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer deTurgutlu Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız\'ı ziyaret etti.Turgutlu\'ya gelen Vali Güvençer\'e hastane ziyaretinde; Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Evren eşlik etti. AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ Vali Güvençer ve beraberindekiler, yaralı Yıldız\'ı kaldığı özel odada ziyaret etti. Yaralı asker Yıldız ile anne Fadime Yıldız ve ağabeyi Hulusi Yıldız\'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Güvençer, Duyunca önce çok telaşlandınız. Rabbim size bağışladı. Bütün Türkiye\'nin duası, aklı fikri bu çocuklarda. Onlar hepimizin ortak kahramanları. Biraz zamana ihtiyacı var. Zaman içinde toparlayacaktır, inşallah. İyileşip, gideceğim diyormuşsun. Şu anda çok ağrı sızın yok. Doktorlar iyi olduğunu söylediler. Devlet olarak sizin yanınızdayız. Bugün Manisa\'ya Başbakanımız da gelecek. Onun haberi yok, söyleyince üzülür, selam söyler. Ben onun adına size geçmiş olsun diliyorum. Sizin de selamınızı söyleyeyim. Başbakanlar, valiler, kaymakamlar sizin sayenizde bu memlekette alnı açık gezebiliyor. Allah sizden razı olsun. İyileşin de sizi evde ziyaret edelim. Oradaki arkadaşlarınla konuşursan bizden selam söyle dedi. Yıldız\'ın durumunu iyi gördüklerini ve çok sevindiklerini dile getiren protokol üyeleri de aileye destek mesajı verdi. Yaralı Yıldız\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Güvençer ve protokol üyeleri, annenin elini öperek hastaneden ayrıldı. ANNE YILDIZ ALLAH\'IMA ŞÜKÜR SAĞSALİM GELDİ Yaralı uzman çavuşun annesi Fadime Yıldız ise, Oğlumla sürekli telefonla konuşuyorduk. Kendisinden haber alamayınca endişelendik. Daha sonra haberini alınca sevindik. Allah\'ıma şükür sağsalim geldi. Vatan sağ olsun. Çocuklarımız sağolsun. Türkiye sağ olsun diye konuştu.