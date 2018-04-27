(Görüntülü Haber) Yaptıkları el işlerini şehit ve gazi ailelerine hediye ettiler

Vehbi SARIHAN SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Sığırmaçlı Mahallesi\'nde, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursuna katılan kursiyerler tarafından yapılan toplam 168 parça el emeği, göz nuru el işleri, yemeniler ve çeşitli giysiler, şehit ve gazi ailelerine hediye olarak gönderildi.Sığırmaçlı Mahallesi\'ndeki el sanatları kursunda, usta öğretici Müslime Kol Gürbüz\'ün öncülüğünde hazırlanan ve her birinden sadece birer tane olan 169 parça el işi ürün ile giysi, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmak üzere Sığırtmaçlı Mahalle Muhtarı Yüksel Saltık\'a teslim edildi. Muhtar Saltık, koliler içerisindeki 169 parça el işini, Manisa Şehit ve Gazileri Koruma Kalkındırma Derneği\'ne, PTT Kargo ile gönderdi.Amaçlarının şehit ve gazi ailelerine destek olmak olduğunu vurgulayan el sanatları kursunun usta öğreticisi Müslime Kol Gürbüz, Şehit ve gazi annelerinin acılarını, birer anne olarak bizler de hissediyoruz. Onların mutlu olmalarını, arkalarında kadınların da desteği olduğunu bilmelerini istedik dedi. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, Kursiyerlerimizce hazırlanan el işlerinin şehit ve gazi annelerine destek amaçlı hediye olarak gönderilmesi bizleri de mutlu etti. Şehit ve gazi anneleri için ne yapsak azdır. Ellerinden öperim dedi.