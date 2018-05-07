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(Görüntülü Haber) Yaprak kurdu ağaçları istila etti

Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde onlarca ağaç 'yaprak kurdu' adı verilen böceklerin istilasına uğradı

07 Mayıs 2018 19:47

Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesinde onlarca ağaç \'yaprak kurdu\' adı verilen böceklerin istilasına uğradı. Hilvan\'da yetişmiş meyve ağaçları, henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı \'yaprak kurdu\' adı verilen böceklerini çoğalması nedeniyle ağaçlar kurumaya yüz tutu. Yaklaşık 5 gündür bölgede bulunan meyve ağaçlarında sıkça görülen \'yaprak kurdu\' kısa sürede ağaçların gövde ve dallarına yayılarak yaprakların yeşermesine engel oldu. Hilvan\'daki bahçesinde bulunan meyve ağaçlarında oluşan \'yaprak kurdu\' istilası karşısında neye yapacağını şaşıran çiftçi Abdullah Sütpak, yetkilerden yardım isteyerek şunları söyledi Bahçemdeki meyve ağaçlarını kontrol etmeye geldiğimde üzerilerinde yüzlerce hatta binlerce yaprak kurdunu görünce çok şaşırdım. Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bir süre kendi ellerimle bu kurtları temizlemeye çalıştım ancak tekrar üremeye başladılar. Kimyasal mücadele başlatmak istiyorum ama ağaca zarar olur diye yapmadık. İlgili kuruluşlara cep telefonuyla çektiğimiz görüntüleri ulaştırıp bir an önlem almalarını istedik. Yoksa yetişmiş onlarca meyve ağaçları kuruyup gidecek şeklinde konuştu. Öte yanda ağaç gövdesi ve dallarına yayılan yaprak kurtlarının görüntüsünü cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabında kullanan Sütpak Bu ağaçlar için acilen önlem alınmasa kuruyacak\' notunu düşerek yetkililerden destek istedi.

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