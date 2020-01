(Görüntülü Haber) 'Yapamazsın' denilmişti, şimdi su deposu taleplerini yetiştiremiyor

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de işadamı Nihat Elaltıntaş, 2 milyon TL harcama ile kurduğu fabrikada ürettiği modüler su depolarını Türkiye\'nin dört tarafında satıyor. Fabrika sahibi Nihat Elaltıntaş, ürettikleri depoları resmi kurumlar başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafına sattıklarını anlatırken, \"Fabrikamızda 20\'ye yakın kişi çalışıyor. Bu sayıyı en az 50\'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Allah\'a şükürler olsun, şu an taleplere yetişemiyoruz\" dedi. Bingöl Organize Sanayi Bölgesinde 2016 yılında Fırat Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan modüller su depo fabrikasında imal edilen depolar, ülkenin dört bir yanına satılıyor. 4 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde 1500 metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, boyutlarına göre günde 10 su deposu imal edilebiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde tek, ülke genelinde ise toplam 14 modüller su depo fabrikası bulunduğunu belirten fabrika sahibi Nihat Elaltıntaş, Türkiye\'nin bir çok kentinden sipariş aldıklarını anlattı. Ürünlerin satılması için yurt dışında da görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmaya varılması halinde sevkiyatan başlayacağını ifade eden Elaltıntaş, şöyle konuştu: \"Modüler su deposu imalatını yapıyoruz. 3 yıl önce düşündüm, ancak bazı engellerden dolayı yapamadım. İş için şevkimi kırmaya çalıştılar, \'Yapamazsın\', \'Hayal\' dediler, inanmadılar. Yılmadım, projeyi geliştirdim ve gerçekleştirdim. 7-8 aydır üretim yapıyoruz. Doğu ile Güneydoğu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye\'nin her tarafına depo sevkiyatımız var. Fabrikamızda 20\'ye yakın kişi çalışıyor. Çalışan sayısını en az 50\'ye çıkarmaya çalışıyoruz. Seneye tam kapasiteyle, istihdam sayısıyla yetişeceğiz. Amacımız; yurt dışına da ürünlerimizi göndermek. Kuzey Irak, İran ve Gürcistan ile görüşme halinde, sözleşme aşamasındayız. Sözleşmede anlaşabilirsek yurt dışına da sevkiyatımız başlayacak. Fabrikamız şu an küçük geliyor. Önceden büyük olduğunu düşünüyorduk. Üretim arttıkça alan az geliyor. Bana \'sen yapamazsın\' diyenler, şimdi takdir ediyor.\"