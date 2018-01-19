(Görüntülü Haber) Yangından kurtulan, kedisiyle teselli bulan yaşlı adama telefon yağıyor(2)

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TABURCU OLDU Ali Meşe, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu

19 Ocak 2018 23:56

TABURCU OLDU

Ali Meşe, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Meşe, eşi ve oğlu ile birlikte kent merkezinde oturan kızının evine yerleşti. Ali Meşe, köyde yapımı süren evinin tamamlanmasına kadar burada oturacak. Eve geldiği gibi kedisiyle hasret giderdiğini anlatan Ali Meşe, \"Kızımın evine geldim. Kedimi de gördüm. Çok iyiyim, çok memnunum, mutluyum. Ağrım, sızım da yok. Kedim geldiğim gibi kucağıma atladı, yattı üstüme. Yemeğini yedirdim. Kucağıma aldım. Hala yatıyor. Evim yapılınca kediyi de köye götüreceğim\" dedi.

Oğlu Ahmet Meşe ise, \"Eve gelince kedisi kucağından hiç ayrılmıyor. Babam kedisini çok seviyor. Kedi de babamı çok seviyor. Yanından hiç ayrılmıyor. Geçici olarak ablamın evine geldik. Yeni evimiz tamamlandığında oraya geçeceğiz\" şeklinde konuştu.

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