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(Görüntülü Haber) Yangından kurtulan kedisiyle teselli bulan yaşlı adama telefon yağıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, evindeki sobayı tutuşturmak isterken yangına neden olan, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan Ali Meşe (83), kendisine yönelik ilgiden ve yapılan yardımlardan memnun olduğunu söyledi

19 Ocak 2018 19:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, evindeki sobayı tutuşturmak isterken yangına neden olan, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan Ali Meşe (83), kendisine yönelik ilgiden ve yapılan yardımlardan memnun olduğunu söyledi. Meşe, yurt içinden ve dışından kendisini telefonla arayanlar olduğunu belirtti. Mudurnu Ordular köyünde, geçen salı günü sabah saatlerinde, odunlar ıslak olduğu için benzinle tutuşturup, sobayı yakmaya çalışan Ali Meşe\'nin evinde yangın çıktı. Meşe\'nin eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale gelirken, 13 tavuğu yanarak, telef oldu. Yaşlı adamın evinde, yastığının altında bulunan 3 bin TL de yandı. Elinde hafif yanık oluşan Meşe, yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu. Yaşlı adamın evinden yalnızca kedisini kurtararak çıkması, birçok kişinin yüreğine dokundu. Köyde, yangından önce Ali Meşe için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapımına başlanan yeni evin çalışmaları hızlandırıldı. Alevler nedeniyle elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Meşe\'nin yanına, Kızılay görevlileri, dün sürpriz yaparak, çok sevdiği kedisi \'Sarıkız\'ı götürdü. Meşe, kedisini öpüp, okşayarak, sevdi. Kedi daha sonra Meşe\'nin kızının evine götürüldü. \'AMERİKA\'DA KOMEDYEN SAYFASINDA PAYLAŞMIŞ\' Ali Meşe, haberi görüp, kendisini yurt içinden ve dışından arayanlarla telefonda görüşüyor. Yaşlı adam, oğlu Ahmet Meşe tarafından kendisiyle konuşmak isteyenlerle görüştürülüp, tebrikleri kabul ediyor. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan oğul Meşe, yardımcı olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Meşe, \"Babam, büyük bir felaketten kurtuldu. Tabi, bu arada, evimiz yandı. Evimiz yandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı\'mız Fatma Betül Sayan Kaya ablamız gereken her şeyi yaptı. Evin dizaynını, beyaz eşya ve halılarından tutun koltuklarına kadar ayarladı. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiler. Babamın kedisi de iyi. Dün kedisini getirdiler. Kedisini öptü, kokladı. O da iyi. Sosyal medyaya düşünce fenomen haline geldi. Hatta Amerika\'da bir komedyen kendi sayfasında paylaşmış. Yurt dışından arıyorlar, \'geçmiş olsun\' dileklerinde bulunuyorlar. Bizim halkımız, gerçekten çok duyarlı\" diye konuştu. ÇALIŞMALAR BİTENE KADAR EV KİRALANACAK Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Bekir Koçyiğit ise Ali Meşe için evdeki çalışmalar tamamlanana kadar Bolu merkezde ev kiralanacağını belirterek, \"Ali amca, kendi evinde yaşamak istiyor. Devletin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerinde olduğunu ailecek biliyorlar. Biz, Ali amcanın burada tedavisini de takip ediyoruz. İnşallah, bugün taburcu olacak. Taburcu olduktan sonra evine alacağız. Evinde kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam sürecek\" dedi. Ali Meşe de kendisine yardım edenlere teşekkür edip, yoğun ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

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