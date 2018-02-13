(Görüntülü Haber) Yangında patlayan televizyon, hayatlarını kurtardı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un ilkadım İlçesi\'ndeki bir evde çıkan yangında, 6 kişilik aile, plazma televizyonun patlama sesine uyanınca, kurtuldu. Yangında üst katta mahsur kalıp, dumandan etkilenen 3 kişiyi ise itfaiye kurtardı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında inşaat işçisi Erdal Çelik’in oturduğu iki katlı evin alt katında, kullanılan üçlü prizden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin temas ettiği plazma televizyon, patladı. Patlamayla birlikte odada uyuyan Erdal Çelik, eşi Lütfiye çocukları Sıla (12), Sude (10), Sinem (9) ve Sena Çelik (2), uyandı. Erdal ve Lütfiye çifti, çocukları alıp, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Üst katta mahsur kalan Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel ise, itfaiyenin yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen Bel ailesinin bireyleri hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Patlamayla birlikte deprem olduğunu zannettiğini belirten Lütfiye Çelik, “Ben deprem oluyor zannettim. Kalktığımda her yer dumandı. Hemen eşimi uyandırdım. Çocukları alıp hemen dışarı çıktı. Bu sırada üst komşumuzu da uyandırdık. Onlar dumanların binayı sarmasından dolayı inemediler. İtfaiye gelip onları merdivenle kurtardı. Kirada oturuyoruz. Evimiz kullanılmaz hale geldi. Sokakta kaldık ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.